"Диагноз не окончательный": Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

В эфире программы на телеканале НТВ Сергей рассказал, что накануне связался с директором Заворотнюк. "Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все еще может обойтись", - сообщил Майоров.

"То есть диагноз, о котором все говорят, - не окончательный?" - задал вопрос ведущий программы Вадим Такменев.

"Не окончательный", - подтвердил Сергей и добавил затем, что "маленький луч надежды, как сказала Марина (Марина Потапова - директор актрисы. - Прим. ред.), все же появился".

Впрочем, пока, по его словам, Настя все еще находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением медиков. Ее директор Марина Потапова и супруг Петр Чернышев не выходят из палаты из-за ажиотажа, который создали журналисты и не только. "Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов и экстрасенсов", - отметил Сергей.

Галерея: Актриса Анастасия Заворотнюк

По его признанию, Настя всегда была абсолютно здоровой и энергичной. Он познакомился с ней в конце 80-х, когда поступал в школу-студию МХАТ. "С того момента мы плотно общались, она много значит для меня: в один год мы получили первые "ТЭФИ". Она была лицом канала, вела несколько программы, ее состояние мне небезразлично", - говорит журналист.

Майоров также сообщил, что

актриса прекратила какое-либо общение с внешним миром: "Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается".

Таким образом, Анастасия ограждена от слухов, однако Марина с Петей регулярно передают ей приветы.

В заключение Сергей попросил журналистов и поклонников быть тактичнее. "Она невероятно талантливая, маленькая, хрупкая и беззащитная. И любое внимание для нее всегда было болезненно", - резюмировал он.

Остается добавить, что в истории Анастасии Заворотнюк слухи уже заменили собой реальность. Для тех, кто искренне, честно, без всякого помешательства и жажды бульварных сплетен переживает за актрису,