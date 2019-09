"Диагноз не окончательный": Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Это будет очень личная история! «Моя прекрасная Настя» - специальный выпуск программы «Однажды» в субботу 21 сентября на НТВ в 21.00. @a_zavorotnyuk , я тебя люблю! @once.ntv @ntvclub @ntvru #однаждынтв #однаждынантв #анастасиязаворотнюк И не пропустите прямой эфир программы «Центральное телевидение» в 19.00. Я буду в эфире у Вадима Такменева. Есть, что сказать!

