"Диагноз не окончательный": Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
У уставших от бесконечных слухов и домыслов поклонников Анастасии Заворотнюк, похоже, наконец появилась возможность получить хоть какую-то достоверную информацию о ее состоянии. Друг актрисы - журналист и телеведущий Сергей Майоров - появился в студии "Центрального телевидения", где сообщил, что она перенесла вторую операцию.
В эфире программы на телеканале НТВ Сергей рассказал, что накануне связался с директором Заворотнюк. "Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все еще может обойтись", - сообщил Майоров.
"То есть диагноз, о котором все говорят, - не окончательный?" - задал вопрос ведущий программы Вадим Такменев.
"Не окончательный", - подтвердил Сергей и добавил затем, что "маленький луч надежды, как сказала Марина (Марина Потапова - директор актрисы. - Прим. ред.), все же появился".
Впрочем, пока, по его словам, Настя все еще находится в тяжелом состоянии под пристальным наблюдением медиков. Ее директор Марина Потапова и супруг Петр Чернышев не выходят из палаты из-за ажиотажа, который создали журналисты и не только. "Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов и экстрасенсов", - отметил Сергей.
Галерея: Актриса Анастасия Заворотнюк
По его признанию, Настя всегда была абсолютно здоровой и энергичной. Он познакомился с ней в конце 80-х, когда поступал в школу-студию МХАТ. "С того момента мы плотно общались, она много значит для меня: в один год мы получили первые "ТЭФИ". Она была лицом канала, вела несколько программы, ее состояние мне небезразлично", - говорит журналист.
Майоров также сообщил, что
актриса прекратила какое-либо общение с внешним миром: "Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается".
Таким образом, Анастасия ограждена от слухов, однако Марина с Петей регулярно передают ей приветы.
В заключение Сергей попросил журналистов и поклонников быть тактичнее. "Она невероятно талантливая, маленькая, хрупкая и беззащитная. И любое внимание для нее всегда было болезненно", - резюмировал он.
Остается добавить, что в истории Анастасии Заворотнюк слухи уже заменили собой реальность. Для тех, кто искренне, честно, без всякого помешательства и жажды бульварных сплетен переживает за актрису,
на НТВ выходит фильм Сергея Майорова, в котором не будет никаких истерик, слухов и домыслов. Это специальный выпуск программы "Однажды...".
Это будет очень личная история! «Моя прекрасная Настя» - специальный выпуск программы «Однажды» в субботу 21 сентября на НТВ в 21.00. @a_zavorotnyuk , я тебя люблю! @once.ntv @ntvclub @ntvru #однаждынтв #однаждынантв #анастасиязаворотнюк И не пропустите прямой эфир программы «Центральное телевидение» в 19.00. Я буду в эфире у Вадима Такменева. Есть, что сказать!