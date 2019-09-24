Ошибка в 600 000 евро: Neste случайно переплатила своему экс-главе зарплату

После ухода из Neste Индрек Каю успел поработать в правлении Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS), а также в совете Eesti Energia. А в течение последнего месяца имущество Каю поэтапно арестовывают.

Первым делом финский суд арестовал его портфель акций почти на 285 000 евро в банке Nordea. Неделей ранее на принадлежащий Каю на Сааремаа десятигектарный земельный участок и дачный участок в волости Харку наложили две ипотеки на 50 000 евро.

Комментируя происходящее, Каю остается немногословен. "Дело дошло до эстонского суда, где сейчас идут споры. Из уважения к эстонской судебной системе я бы не хотел комментировать данный случай", - заявил Каю. В Neste также сообщили, что не будут комментировать незавершенный судебный процесс.

9000 евро в месяц

В конце прошлого года в Финляндии в суд города Хельсинки от компании Neste поступило исковое заявление странного содержания. Топливная компания просила, чтобы при первой же возможности было арестовано имущества эстонца Индрека Каю на 621 000 евро. По сообщению финского предприятия, трудовой договор с Каю был расторгнут в последний день 21012 года, когда он покинул пост гендиректора петербургского отделения фирмы.

"Данный этап моей жизни завершился. Я возвращаюсь в Эстонию, - сообщил тогда Каю журналистам. - В конце года завершилось мое сотрудничество с Neste, которое успешно продолжалось на протяжении семнадцати с половиной лет".

Несмотря на завершение трудовых отношений, по ошибке на банковский счет Каю продолжала поступать солидная зарплата в 9000 евро. И так продолжалось почти шесть лет. Это значит, что пока Каю работал в Эстонии, например, на полную ставку в EAS на посту члена правления (с 2014 по 2017 год), он одновременно получал значительную сумму на свой счет из Финляндии.

В Neste произошедшее объясняют ошибкой в бухгалтерии. По словам адвокатов финской топливной фирмы, о злонамеренных действиях Каю говорит тот факт, что экс-глава переводил поступавшие на финский счет деньги в Эстонию.

Судя по материалам судебного дела, Каю не видит в своих действиях злого умысла.

Он утверждает, что получал деньги по имевшемуся соглашению. Пока неясно, о какой именно договоренности идет речь. В то же время в Neste ссылаются на трудовой договор, который был прекращен по соглашению сторон.

Также Каю заявил в финском суде, что поскольку он не выводил все имущество в Эстонию, а держал в банке Nordea солидный пакет акций, нельзя утверждать, что он злонамеренно переводил деньги из одного банка в другой или пытался скрывать их.

Сам Каю не верит, что в Neste о денежных переводах узнали только в октябре 2018 года.

Финский суд поверил Neste

23 августа финский окружной суд счел, что компания Neste представила достаточно убедительные доказательства для того, чтобы как минимум на время судебного разбирательства имущество Каю арестовать.

Окружной суд Хельсинки счел неправдоподобной ситуацию, что предприятие осознанно продолжало выплачивать зарплату и после обнаружения ошибки. В то же время Каю не отрицал получения зарплаты, но и не объяснил, на основании каких договоренностей он получал эти деньги. Суд счел убедительным аргументом представленный Neste документ о расторжении трудовых отношений.

Несмотря на то, что разбирательства начались в Финляндии, прения продолжатся в Харьюском уездном суде, потому что бывший директор петербургского и эстонского отделения компании попросил вести судебное производство по эстонским законам.

Пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане подтвердила, что гражданский спор действительно имеет место, но она не может раскрывать его нюансов.

Если сложить сумму наложенной ипотеки, а также стоимость арестованного в Финляндии портфеля акций, то, очевидно, у Каю имеется имущество еще на 236 000 евро, на которое при участии Neste также наложили арест. Сможет ли Neste заполучить имущество бывшего директора, станет известно в ходе судебного разбирательства.