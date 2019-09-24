"Исчерпали водный бюджет": в столице Зимбабве прекращена подача питьевой воды

"Из-за инфляции и колебания валют мы исчерпали водный бюджет", - заявил представитель самоуправления Харары по вопросам связей с прессой Майкл Чидеме.

Жители самых бедных районов столицы получают воду из рек и колодцев, что вызывает беспокойство в связи с возможной вспышкой холеры и других болезней, распространяемых с водой.

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Из-за проблем с подачей воды и канализацией ранее Зимбабве пережило одну из тяжелейших вспышек холеры в прошедшем десятилетии. В 2008 году от холеры умерло более 5000 человек.

Чимеде выразил надежду, что властям удастся получить химикалии на этой неделе, однако он признал, что "не уверен, на какое время этого хватит".

Зимбабве уже несколько лет находится на пороге разрушения инфраструктуры, и примерно пять миллионов жителей зависимы от помощи.

Президент Эмерсон Мнангагва в июне пообещал, что до конца года будет опять введена валюта Зимбабве, чтобы попытаться восстановить экономическую стабильность в государстве.