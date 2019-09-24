ЦСУ: в начале этого года в девяти поселках Латвии не было постоянных жителей

ЦСУ отмечает, что плотно заселенные территории - это альтернативный показатель административным территориям и территориальным единицам. Плотно заселенная территория не зависит от официальных границ и представляет собой место жительство или работы, в котором недалеко друг от друга постоянно живут или работают по крайней мере 50 человек.

"Границы поселков устанавливает самоуправление, поэтому нет единых критериев их установки, из-за чего поселки между собой сравнивать нельзя. К примеру, все территория Аудриньской и Науенской волостей разделена на поселки. Из 1438 поселков с официально установленными границами в начале 2019 года в девяти вообще не было постоянных жителей, а в 410 их меньше 50", - указал руководитель отделения распространения решений ЦСУ Давис Клявиньш.

В 2019 году в Латвии было 1319 густонаселенных территории, в 131 из них число постоянных жителей меньше 50, однако в них работает минимум 50 трудоустроенных.

Число таких территорий с 2000 года снизилось во всех статистических регионах, больше всего - в Латгале и Видземе (на 25%), меньше всего - под Ригой (на 2%). В Латгале и Видземе снижение числа территорий связывают с депопуляцией, в свою очередь под Ригой наоборот - с увеличением населения некоторые территории с ходом времени срастаются.

Самая большая плотно заселенная территория - это Рига, которая включает в себя ряд окрестных населенных пунктов, например, Баложи, Марупе, Яунмарупе, Кекаву и Букулты. Отдельными от Риги плотно заселенными территориями являются Болдерая, Мангальсала, Яунциемс.

Статистическое управление указывает, что несколько плотно населенных районов расположены на разных административных территориях и свидетельствуют о несовпадении границ территорий с фактическим местонахождением жителей, к примеру, в Даугавпилсе густонаселенные территории находятся по обе стороны границы города и края, в большинстве случаев пересекая ее непрерывной застройкой.

Несовпадение административных территорий с фактическим размещением жителей наблюдается в Энгурском и Тукумском краях.