В Германии все еще идут уголовные процессы против бывших нацистов
В Германии до сих пор продолжаются уголовные процессы в отношении 29 человек в связи с их участием в преступлениях, совершенных нацистами во время Второй мировой войны, сообщает NDR.
В целом расследование ведется в отношении 50 человек, в том числе и женщин; Однако во многих делах неясно, живы ли еще подозреваемые, отмечает NDR.
Предусмотрено, что в октябре в Гамбургском суде начнется судебный процесс против 93-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф, который обвиняется в причастности к 5230 убийствам.
В Гамбурге расследуется также дело бывшего надзирателя концентрационного лагеря Берген-Бельзен. 97-летнюю женщину подозревают в причастности к организации так называемого марша смерти в 1945 году, во время которого погибло 1400 заключенных.
NDR указывает, что большинство дел возбуждены после первоначального расследования, проведенного Центральным управлением по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В его рамках, во-первых, выясняется, жив ли еще подозреваемый и может ли он предстать перед судом.
Когда закончится первоначальное расследование, бюро в Людвигсбурге передаст информацию прокуратуре, которая решит, можно ли возбудить уголовный процесс.