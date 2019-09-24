В Германии все еще идут уголовные процессы против бывших нацистов

В целом расследование ведется в отношении 50 человек, в том числе и женщин; Однако во многих делах неясно, живы ли еще подозреваемые, отмечает NDR.

Предусмотрено, что в октябре в Гамбургском суде начнется судебный процесс против 93-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф, который обвиняется в причастности к 5230 убийствам.

В Гамбурге расследуется также дело бывшего надзирателя концентрационного лагеря Берген-Бельзен. 97-летнюю женщину подозревают в причастности к организации так называемого марша смерти в 1945 году, во время которого погибло 1400 заключенных.

NDR указывает, что большинство дел возбуждены после первоначального расследования, проведенного Центральным управлением по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В его рамках, во-первых, выясняется, жив ли еще подозреваемый и может ли он предстать перед судом.