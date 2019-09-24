Вт, 24.09.2019
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В Германии все еще идут уголовные процессы против бывших нацистов
Среди обвиняемых есть и женщины

Адольф Гитлер

ФОТО: flickr.com/P/\UL

В Германии до сих пор продолжаются уголовные процессы в отношении 29 человек в связи с их участием в преступлениях, совершенных нацистами во время Второй мировой войны, сообщает NDR. 

В целом расследование ведется в отношении 50 человек, в том числе и женщин; Однако во многих делах неясно, живы ли еще подозреваемые, отмечает NDR. 

Предусмотрено, что в октябре в Гамбургском суде начнется судебный процесс против 93-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Штуттгоф, который обвиняется в причастности к 5230 убийствам. 

В Гамбурге расследуется также дело бывшего надзирателя концентрационного лагеря Берген-Бельзен. 97-летнюю женщину подозревают в причастности к организации так называемого марша смерти в 1945 году, во время которого погибло 1400 заключенных. 

NDR указывает, что большинство дел возбуждены после первоначального расследования, проведенного Центральным управлением по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В его рамках, во-первых, выясняется, жив ли еще подозреваемый и может ли он предстать перед судом.

Когда закончится первоначальное расследование, бюро в Людвигсбурге передаст информацию прокуратуре, которая решит, можно ли возбудить уголовный процесс. 

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