Двойное убийство в Мадонском крае: подозреваемый повесился

🔴 Madonas novadā par dubultslepkavību aizturētais vīrietis īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā izdarījis pašnāvību pakaroties, LTV apstiprināja @Valsts_policija. pic.twitter.com/WShQBjHBRF — LTV Panorama (@ltvpanorama) September 24, 2019

После случившегося начата служебная проверка, чтобы выяснить и оценить, соответствовали ли фактические действия работников мест кратковременного задержания и последующие процедуры внутренним правилам Госполиции об организации работы в местах кратковременного задержания и были ли проведенные проверки достаточными, добавила Гравите.

Она пояснила, что во вторник вскоре после допроса, в ходе которого подозреваемый предоставил детальное свидетельство о произошедшем, задержанный попытался совершить самоубийство путем повешения в камере. В 15.25 работники полиции это заметили и начали мероприятия по реанимации подозреваемого, а также вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

Прибыв на место происшествия, медики продолжали реанимацию еще 20 минут6 однако жизнь мужчины спасти не удалось.

Учитывая опыт стражей порядка, у задержанных нередко появляются суицидальные мысли, после того как они осознают содеянное. Поэтому им обычно уделяется усиленное внимание, отметила Гравите.

Глава Госполиции Инт Кюзис сразу же после случившегося приказал начать служебную проверку.

Напомним, в болоте в Мадонском крае были найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранами.