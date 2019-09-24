Вт, 24.09.2019
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Двойное убийство в Мадонском крае: подозреваемый повесился

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Задержанный подозреваемый в двойном убийстве в Мадонском крае мужчина после допроса совершил самоубийство путем повешения, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите. 

После случившегося начата служебная проверка, чтобы выяснить и оценить, соответствовали ли фактические действия работников мест кратковременного задержания и последующие процедуры внутренним правилам Госполиции об организации работы в местах кратковременного задержания и были ли проведенные проверки достаточными, добавила Гравите. 

Она пояснила, что во вторник вскоре после допроса, в ходе которого подозреваемый предоставил детальное свидетельство о произошедшем, задержанный попытался совершить самоубийство путем повешения в камере. В 15.25 работники полиции это заметили и начали мероприятия по реанимации подозреваемого, а также вызвали Службу неотложной медицинской помощи. 

Прибыв на место происшествия, медики продолжали реанимацию еще 20 минут6 однако жизнь мужчины спасти не удалось.

Учитывая опыт стражей порядка, у задержанных нередко появляются суицидальные мысли, после того как они осознают содеянное. Поэтому им обычно уделяется усиленное внимание, отметила Гравите. 

Глава Госполиции Инт Кюзис сразу же после случившегося приказал начать служебную проверку. 

Напомним, в болоте в Мадонском крае были найдены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти - огнестрельными ранами.

Примерно через четыре часа после получения информации, в 20 часов, возможный преступник - вооруженный мужчина 1957 года рождения - был задержан полицией.

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