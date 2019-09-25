Грета Тунберг удостоилась альтернативной Нобелевской премии

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию.
Тунберг является одной из четырех человек, которым в этом году присвоена эта награда.
Активистку восхваляют за вдохновляющие политические требования в сфере климата и охраны окружающей среды.
В августе 2018 года Тунберг начала школьную забастовку, еженедельно протестуя у здания шведского парламента в Стокгольме. Постепенно ее протест сталк привлекать все больше внимания, побуждая учеников начинать похожие протесты в других странах.
Девочка стала лицом молодежного движения против бездействия политиков в сферах климата и охраны окружающей среды.
Альтернативная Нобелевская премия была введена в 1980 году по инициативе немца шведского происхождения, филателиста Якоба фон Икскюля. Ее присваивает базирующийся в Стокгольме фонд Right Livelihood Award Foundation.
Как отметили в фонде, в этом году жюри оценили 142 претендентов из 59 стран. Fonds atklāja, ka žūrija šogad izvērtējusi 142 pretendentus no 59 valstīm.