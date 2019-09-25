Грета Тунберг удостоилась альтернативной Нобелевской премии

Тунберг является одной из четырех человек, которым в этом году присвоена эта награда.

Активистку восхваляют за вдохновляющие политические требования в сфере климата и охраны окружающей среды.

В августе 2018 года Тунберг начала школьную забастовку, еженедельно протестуя у здания шведского парламента в Стокгольме. Постепенно ее протест сталк привлекать все больше внимания, побуждая учеников начинать похожие протесты в других странах.

Девочка стала лицом молодежного движения против бездействия политиков в сферах климата и охраны окружающей среды.

Альтернативная Нобелевская премия была введена в 1980 году по инициативе немца шведского происхождения, филателиста Якоба фон Икскюля. Ее присваивает базирующийся в Стокгольме фонд Right Livelihood Award Foundation.