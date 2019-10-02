Джейми Оливер и "розовая слизь" в бургерах: отрава или смотря с чем сравнивать?

Пользователи интернета имеют особенность слепо верить в то, что в этом самом интернете написано. Вопреки наличию достоверных источников информации, люди предпочитают верить в то, что Джейсон Стэйтем действительно автор кучи "пацанских" цитат, а Джейми Оливер выиграл суд у самой популярной сети фастфуда, доказав, что в гамбургеры кладут не нормальное мясо, а "противную розовую слизь".
Кстати, именно этот факт является главным аргументом противников "быстрой еды" - мол, Оливер доказал, есть это нельзя, а вот пельмени с котлетками - другое дело.
Но действительно ли это правда, и действительно ли бургеры так смертельно опасны, как рассказывает нам интернет? Попробуем разобраться!
"Джейми Оливер выиграл суд, доказав, что их еда годится разве что для собак. Известный шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер показал, как химикаты превращают подходящий только для собак продукт в пригодный для человека, и выиграл суд против одной из крупнейших сетей быстрого питания в мире McDonald's".
Эта цитата знакома большинству русскоязычных пользователей интернета, так как они видят ее в публикациях своих друзей в социальных сетях и даже в новостях на различных интернет-порталах, которыми также делятся заботливые друзья и знакомые, пытающиеся предостеречь своих близких от этого пагубного продукта.
Что же в ней не так?
Начать стоит с того, что новость, мягко говоря, устарела. Лет на восемь!
История берет начало в 2011 году, когда кулинар и телеведущий Джейми Оливер начал кампанию в СМИ по борьбе с аммонизированной говядиной, которую он также назвал "розовой слизью".
В своем шоу "Пищевая революция" он рассказал, из чего делается фарш для гамбургеров в США.
В передаче он подчеркнул, что производители использовали гидроксид аммония для "мытья" своей говядины до того, как она была превращена в гамбургеры, чтобы сделать ее пригодной для употребления в пищу человеком, без этой стадии еда не была бы законной для продажи по национальным стандартам. Мясо, которое не было обработано таким образом, обычно используется в качестве корма для собак и кошек.
По словам Джейми Оливера, в любом блюде с фаршем и паштетом позволено использовать до 15 процентов полученного подобным образом наполнителя.
Другими словами, кулинар обвинил сеть фастфуда в том, что котлета в их бургерах состоит из мяса минимум на 85%, а еще 15% - обработанные мясные обрезки — сухожилия, кусочки жира и прочий неликвид.
Обычно их отправляют на заводы по производству кормов для животных, однако в США была изобретена технология, позволяющая приготовить из этого фарш, причем Департамент сельского хозяйства США дал добро на использование такого фарша даже для приготовления обедов в школах (да-да, американские школьники едят и бургеры). Эти мясные обрезки обрабатываются гидроксидом аммония, что делает их пригодными к пище.
Гидроксид аммония используется в качестве антимикробного агента, он позволяет избавить мясо от сальмонеллы, кишечной палочки и других патогенов.
То есть, суть претензий Джейми Оливера в том, что максимум 15% мяса в бургерах - это не чистое мясо, а избавленные от бактерий перемолотые мясные обрезки. Звучит не очень вкусно, а выглядит еще хуже...
Если не смотреть на состав мясных продуктов на полках латвийских магазинов, где среди наиболее популярных ингредиентов находится "механически отделенная курятина", "свиные шкурки" и соевый белок".
Кстати, в своей передаче Оливер резюмировал: "Единственное решение, которое я вижу, — заставлять мясника делать фарш у вас на глазах. Он его сделает. Но это так хлопотно". Это тоже совсем не вяжется ни с фастфудом, ни с нашей жизнью.
Также хочется отметить тот факт, что ответ сетей фастфуда последовал уже через несколько месяцев - такие пищевые гиганты как McDonald's, Burger King и Taco Bell выступили с заявлением, что прекратили использовать гидроксид аммония в своих бургерах.
Впрочем, конкретно McDonald's отрицал, что сделал это под давлением шоу Джейми Оливера - в официальном сообщении компании сказано, что "безопасность пищевых продуктов была и будет оставаться главным приоритетом компании".
Получается, что на самом деле картина выглядит совсем иной: кулинар и телеведущий действительно поднял вопрос о качестве питания в США, в частности, о производстве мясных продуктов. В итоге производители услышали это и начали делать фарш из 100% мяса, что, по идее, должно было окончательно развеять все миры о смертельной опасности бургеров, но на деле люди обращают внимания лишь на слова о том, что "есть это нельзя и "еда для собак".
В то же самое время составу мяса в американских бургерах среднестатистический латвийский потребитель может только позавидовать, большинство продуктов на полках наших магазинов, судя по составу, Джейми Оливер запретил бы есть даже тараканам.
Кроме того, если для кого-то так называемая "розовая слизь" звучит ужаснее "свиных шкурок" или "механически отделенной курятины", то хочу отметить, что гидроксид аммония - пищевая добавка E527 - запрещена в странах Европы.
Также известно, что мясо для бургеров за пределами США крупные сети фастфуда покупают у местных производителей, то есть для нас информация о мясе в американских бургерах вообще не актуальна!
При этом так называемая "слизь" вполне себе разрешена в Соединенных Штатах - Министерство сельского хозяйства признало гидроксид аммония "компонентом производственного процесса", его используют в 70% производимого в США фарша.
Все это означает одно: множество людей продолжают слепо верить полуправдивой новости почти десятилетней давности, которая к ним вообще не относится. А особенно рьяно они это делают за бокалом пива или рюмкой водки, которая, без сомнения, куда полезнее, чем ненавистная "розовая слизь", которую в части статей почему-то иллюстрируют обычным колбасным фаршем.
Конечно, в одном Джейми Оливер прав на все 100% - регулярное употребление фастфуда несет вред здоровью, и все-таки лучше придерживаться здорового питания, однако даже спортсмены-профессионалы периодически не брезгуют бургерами!
Всего должно быть в меру, и придерживаться правильного питания не так и сложно, совсем не обязательно ограничивать себя во всем. Много полезной и интересной информации по этой теме можно найти здесь!
И в конце - немного информации для размышления... В феврале этого года британское издание The Independent сообщило, что знаменитый шеф-повар и критик фастфуда Джейми Оливер много лет выступал в качестве неофициального советника для руководителей McDonald's.
Как пишет газета, он регулярно встречался с самыми высокопоставленными британскими менеджерами фастфуда, включая генерального директора Пола Помроя, хотя у него нет коммерческих отношений с компанией. По информации издания, встречи проводились на протяжении нескольких лет.