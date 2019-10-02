Джейми Оливер и "розовая слизь" в бургерах: отрава или смотря с чем сравнивать?

ФОТО: TVNET

Кстати, в своей передаче Оливер резюмировал: "Единственное решение, которое я вижу, — заставлять мясника делать фарш у вас на глазах. Он его сделает. Но это так хлопотно". Это тоже совсем не вяжется ни с фастфудом, ни с нашей жизнью.

Также хочется отметить тот факт, что ответ сетей фастфуда последовал уже через несколько месяцев - такие пищевые гиганты как McDonald's, Burger King и Taco Bell выступили с заявлением, что прекратили использовать гидроксид аммония в своих бургерах.

Впрочем, конкретно McDonald's отрицал, что сделал это под давлением шоу Джейми Оливера - в официальном сообщении компании сказано, что "безопасность пищевых продуктов была и будет оставаться главным приоритетом компании".

Получается, что на самом деле картина выглядит совсем иной: кулинар и телеведущий действительно поднял вопрос о качестве питания в США, в частности, о производстве мясных продуктов. В итоге производители услышали это и начали делать фарш из 100% мяса, что, по идее, должно было окончательно развеять все миры о смертельной опасности бургеров, но на деле люди обращают внимания лишь на слова о том, что "есть это нельзя и "еда для собак".

В то же самое время составу мяса в американских бургерах среднестатистический латвийский потребитель может только позавидовать, большинство продуктов на полках наших магазинов, судя по составу, Джейми Оливер запретил бы есть даже тараканам.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Кроме того, если для кого-то так называемая "розовая слизь" звучит ужаснее "свиных шкурок" или "механически отделенной курятины", то хочу отметить, что гидроксид аммония - пищевая добавка E527 - запрещена в странах Европы.

Также известно, что мясо для бургеров за пределами США крупные сети фастфуда покупают у местных производителей, то есть для нас информация о мясе в американских бургерах вообще не актуальна!

При этом так называемая "слизь" вполне себе разрешена в Соединенных Штатах - Министерство сельского хозяйства признало гидроксид аммония "компонентом производственного процесса", его используют в 70% производимого в США фарша.

Все это означает одно: множество людей продолжают слепо верить полуправдивой новости почти десятилетней давности, которая к ним вообще не относится. А особенно рьяно они это делают за бокалом пива или рюмкой водки, которая, без сомнения, куда полезнее, чем ненавистная "розовая слизь", которую в части статей почему-то иллюстрируют обычным колбасным фаршем.

Конечно, в одном Джейми Оливер прав на все 100% - регулярное употребление фастфуда несет вред здоровью, и все-таки лучше придерживаться здорового питания, однако даже спортсмены-профессионалы периодически не брезгуют бургерами!

Всего должно быть в меру, и придерживаться правильного питания не так и сложно, совсем не обязательно ограничивать себя во всем. Много полезной и интересной информации по этой теме можно найти здесь!

И в конце - немного информации для размышления... В феврале этого года британское издание The Independent сообщило, что знаменитый шеф-повар и критик фастфуда Джейми Оливер много лет выступал в качестве неофициального советника для руководителей McDonald's.