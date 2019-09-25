Жильцы новых социальных квартир в Риге в шоке от грубых ошибок строителей

В реконструкцию бывшего дома культуры было вложено более 800 000 евро, но приходится признать, что качество нынешнего жилого дома оставляет желать лучшего.

"Стоим в очереди с 2005 года, ждали муниципальное жилье 14 лет. Первая проблема, с которой столкнулись, была в том, что раковина была неправильно подведена. Потом - звонки: звонили в 10-ю квартиру и к нам тоже.

Мы уже месяц живем без горячей воды. Хотелось бы помыться. Греем воду, моемся в тазу", - рассказала пенсионерка Силвия Бурия.

Мать-одиночка троих детей Инга Зандауса рассказала:

"Только в эту пятницу подключили воду, и к сожалению, мою квартиру ночью затопило. Весь пол поднялся, и под ним мокро".

Жильцы также рассказали, что несмотря на то, что у каждой квартиры установлена кнопка звонка, нажимая на нее, звонит всем сразу. Жильцы уже убрали батарейки из звонков, чтобы не мешали.