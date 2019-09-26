Рабство на винных садах во Франции: люди были вынуждены жить в кемпинге и работать за гроши

Трое из задержанных участников группировки - граждане Болгарии, а один - Франции, отмечает Euronews.

Граждане Болгарии в наиболее экономически депрессивных регионах страны вербовали людей, обещая хорошую зарплату за работу на винных садах во Франции. Потенциальных работников искали с помощью легально работающего агентства по трудоустройству. Эти люди отобранных работников и доставляли во Францию.

В свою очередь житель Франции организовал размещение работников у себя в стране.

Прибыв во Францию, работники подписали рабочие договоры, которые были на французском языке, которого не знал ни один из них.

Во время вербовки в Болгарии, людям обещали зарплату в размере 60 евро в день, а также покрытие транспортных и жилищных расходов.

Однако прибыв на новую работу, болгары поняли, что им придется жить в кемпинге, а с их зарплаты вычитали деньги за жилье и еду, в результате они получали лишь ничтожные зарплаты, которых многим после окончания срока договора даже не хватило, чтобы вернуться в Болгарию, пишет Reuters.

В свою очередь участники преступной группировки ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с незначительными преступлениями.

Сейчас им выдвигаются обвинения в торговле людьми и участии в организованной преступной группировке.

Полиция пока что более конкретных комментариев по этому делу не дает.