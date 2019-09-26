Рабство на винных садах во Франции: люди были вынуждены жить в кемпинге и работать за гроши

Во Франции стражи порядка на прошлой неделе задержали четырех участников преступной группировки, которых подозревают в вовлечении в рабство 167 граждан Болгарии на четырех винных садах недалеко от города Лиона. Гастарбайтеров заманивали обещаниями платить хорошую зарплату, однако в конце концов они были вынуждены жить в кемпинге и получали гроши, сообщил Интерпол.
Трое из задержанных участников группировки - граждане Болгарии, а один - Франции, отмечает Euronews.
Граждане Болгарии в наиболее экономически депрессивных регионах страны вербовали людей, обещая хорошую зарплату за работу на винных садах во Франции. Потенциальных работников искали с помощью легально работающего агентства по трудоустройству. Эти люди отобранных работников и доставляли во Францию.
В свою очередь житель Франции организовал размещение работников у себя в стране.
Прибыв во Францию, работники подписали рабочие договоры, которые были на французском языке, которого не знал ни один из них.
Во время вербовки в Болгарии, людям обещали зарплату в размере 60 евро в день, а также покрытие транспортных и жилищных расходов.
Однако прибыв на новую работу, болгары поняли, что им придется жить в кемпинге, а с их зарплаты вычитали деньги за жилье и еду, в результате они получали лишь ничтожные зарплаты, которых многим после окончания срока договора даже не хватило, чтобы вернуться в Болгарию, пишет Reuters.
В свою очередь участники преступной группировки ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с незначительными преступлениями.
Сейчас им выдвигаются обвинения в торговле людьми и участии в организованной преступной группировке.
Полиция пока что более конкретных комментариев по этому делу не дает.
Согласно данным Агентства занятости ООН, в ловушке принудительного труда находится около 25 миллионов человек по всему.