В России на публициста Висвалдиса Лациса заведено дело об оправдании нацизма

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Латвийской Республики Висвалдиса Лациса. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным СКР, в 2017 году ветеран латышского легиона СС Лацис переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины".

"Как бывший участник этого легиона на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей", - сказала Петренко.

Таким образом, по ее словам, автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав латышского легиона СС полицейскими батальонами.

"Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала", - сказала представитель СКР.