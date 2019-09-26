В России на публициста Висвалдиса Лациса заведено дело об оправдании нацизма

Следственный комитет России (СКР) намерен привлечь к уголовной ответственности гражданина Латвии - публициста и бывшего депутата Сейма Висвалдиса Лациса, подозреваемого в оправдании нацизма. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Латвийской Республики Висвалдиса Лациса. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".
По данным СКР, в 2017 году ветеран латышского легиона СС Лацис переиздал в Риге книгу "Латышский легион в свете истины".
"Как бывший участник этого легиона на страницах издания он одобряет и высказывает поддержку карательной активности военнослужащих на оккупированных в период Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей", - сказала Петренко.
Таким образом, по ее словам, автор оправдывает военные преступления против мирного населения, совершенные входившими в состав латышского легиона СС полицейскими батальонами.
"Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести латышский легион СС из-под ответственности норм трибунала", - сказала представитель СКР.
Она напомнила, что в соответствии с приговором Международного военного трибунала организация СС являлась активным участником совершения военных преступлений и преступлений против человечности: эти подразделения были замешаны в широко распространенных убийствах гражданского населения и в жестоком обращении с ним на оккупированных территориях.