В Риге неизвестный столкнул датчанку в Даугаву

Гражданка Дании пережила нападение, которое закончилось тем, что женщину толкнули в Даугаву, сообщает передача Degpunktā.
Незадолго до полуночи в Бюро оперативного руководства полиции поступил звонок от человека, который сообщил о том, что недалеко от Островного моста были слышны крики. Звонящий указал, что некая иностранка по-английски звала на помощь.
На месте происшествия стражи порядка встретили гражданку Дании, которая была очень встревожена. Женщина рассказала, что гуляла по променаду, как вдруг к ней подошел человек и стал просить денег.
"Я остановилась и спросила, чего он хочет, а меня толкнули в воду", - заявила датчанка.
Пострадавшая объяснила полиции, что не умеет плавать и не знает, сколько она пробыла в воде. Поскольку женщина была полностью вымокшей и замерзла, стражи порядка вызвали Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) на место происшествия. Пострадавшую тут же доставили в больницу.
Несмотря на то, что обстоятельства случившегося не ясны и полиция владеет маленьким количеством информации о злоумышленнике, скорее всего будет возбуждено уголовное дело.