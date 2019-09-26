Чт, 26.09.2019
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В Риге неизвестный столкнул датчанку в Даугаву

Даугава

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Гражданка Дании пережила нападение, которое закончилось тем, что женщину толкнули в Даугаву, сообщает передача Degpunktā.

Незадолго до полуночи в Бюро оперативного руководства полиции поступил звонок от человека, который сообщил о том, что недалеко от Островного моста были слышны крики. Звонящий указал, что некая иностранка по-английски звала на помощь. 

На месте происшествия стражи порядка встретили гражданку Дании, которая была очень встревожена. Женщина рассказала, что гуляла по променаду, как вдруг к ней подошел человек и стал просить денег. 

"Я остановилась и спросила, чего он хочет, а меня толкнули в воду", - заявила датчанка.

Пострадавшая объяснила полиции, что не умеет плавать и не знает, сколько она пробыла в воде. Поскольку женщина была полностью вымокшей и замерзла, стражи порядка вызвали Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) на место происшествия. Пострадавшую тут же доставили в больницу. 

Несмотря на то, что обстоятельства случившегося не ясны и полиция владеет маленьким количеством информации о злоумышленнике, скорее всего будет возбуждено уголовное дело. 

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