В Риге неизвестный столкнул датчанку в Даугаву

Незадолго до полуночи в Бюро оперативного руководства полиции поступил звонок от человека, который сообщил о том, что недалеко от Островного моста были слышны крики. Звонящий указал, что некая иностранка по-английски звала на помощь.

На месте происшествия стражи порядка встретили гражданку Дании, которая была очень встревожена. Женщина рассказала, что гуляла по променаду, как вдруг к ней подошел человек и стал просить денег.

"Я остановилась и спросила, чего он хочет, а меня толкнули в воду", - заявила датчанка.