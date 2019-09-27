Полиция ошиблась? Стражи порядка не обыскивали участок покойного экс-главы Danske Bank

Пыдер признал, что при поисках бывшего банкира были допущены ошибки.

Территорию вокруг дома основательно не проверяли, поскольку пошли навстречу семье, которая не хотела, чтобы по их участку ходили чужие люди.

Тело пропавшего в понедельник экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе все это время находилось в тенистом месте на заднем дворе дома.

На вопрос о том, почему полиция полагает, что тело найденное во дворе дома Айвара Рехе в период поисков не перемещали, Пыдер сообщил, что к такому выводу пришли криминалисты, осматривавшие место происшествия.

"Предварительные данные говорят о том, что к его смерти не был причастен другой человек. Также у нас есть заключение судмедэксперта, который подтвердил эту версию", - сказал руководитель оперативной службы,

а также добавил, что судмедэксперт подтвердил, что смерть наступила в понедельник.

По словам Пыдера, на участке имеются зеленые насаждения, поэтому тело было невозможно увидеть из дома, по пути в дом или, находясь рядом с домом.

Как сообщил Пыдер, полицейские провели во дворе дома лишь визуальный осмотр, а когда находились в доме, то изучали окрестности из окон.

"Специально мы там не искали. Нам четко дали понять, что он ушел из дома. Это и стало причиной поисков не в том месте" - заявил полицейский.

"Во время поисков мы всегда стараемся не навредить семье. Если нет признаков совершения преступления, мы не обыскиваем жилье. Хотя бывали случаи, когда людей находили там, где уже проводились поиски", - сказал Пыдер.

По словам полицейского, имеется тактическое требование — искать максимально близко к месту возможного исчезновения.

"Но поскольку занимавшиеся поисками Айвара Рехе люди были убеждены, что его там нет, мы обозначили другой периметр. Также мы пошли навстречу семье, которая не хотела, чтобы в их дом попали чужие люди. Ни полицейские, ни журналисты. Мы не стали на них давить. Нас заверили, что Айвар Рехе ушел из дома, а также в том, что его нет дома или на заднем дворе", - сказал Пыдер.

Несмотря на то, что к поискам были привлечены служебные собаки, это не помогло в поисках.