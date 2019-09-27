Полиция ошиблась? Стражи порядка не обыскивали участок покойного экс-главы Danske Bank

Руководивший поисками пропавшего Айвара Рехе глава оперативной службы Эстонии Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше, пишет Rus.Postimees.
Пыдер признал, что при поисках бывшего банкира были допущены ошибки.
Территорию вокруг дома основательно не проверяли, поскольку пошли навстречу семье, которая не хотела, чтобы по их участку ходили чужие люди.
Тело пропавшего в понедельник экс-главы эстонского отделения банка Danske Айвара Рехе все это время находилось в тенистом месте на заднем дворе дома.
На вопрос о том, почему полиция полагает, что тело найденное во дворе дома Айвара Рехе в период поисков не перемещали, Пыдер сообщил, что к такому выводу пришли криминалисты, осматривавшие место происшествия.
"Предварительные данные говорят о том, что к его смерти не был причастен другой человек. Также у нас есть заключение судмедэксперта, который подтвердил эту версию", - сказал руководитель оперативной службы,
а также добавил, что судмедэксперт подтвердил, что смерть наступила в понедельник.
По словам Пыдера, на участке имеются зеленые насаждения, поэтому тело было невозможно увидеть из дома, по пути в дом или, находясь рядом с домом.
Как сообщил Пыдер, полицейские провели во дворе дома лишь визуальный осмотр, а когда находились в доме, то изучали окрестности из окон.
"Специально мы там не искали. Нам четко дали понять, что он ушел из дома. Это и стало причиной поисков не в том месте" - заявил полицейский.
"Во время поисков мы всегда стараемся не навредить семье. Если нет признаков совершения преступления, мы не обыскиваем жилье. Хотя бывали случаи, когда людей находили там, где уже проводились поиски", - сказал Пыдер.
По словам полицейского, имеется тактическое требование — искать максимально близко к месту возможного исчезновения.
"Но поскольку занимавшиеся поисками Айвара Рехе люди были убеждены, что его там нет, мы обозначили другой периметр. Также мы пошли навстречу семье, которая не хотела, чтобы в их дом попали чужие люди. Ни полицейские, ни журналисты. Мы не стали на них давить. Нас заверили, что Айвар Рехе ушел из дома, а также в том, что его нет дома или на заднем дворе", - сказал Пыдер.
Несмотря на то, что к поискам были привлечены служебные собаки, это не помогло в поисках.
"Да, собаки были. Кинологи прибыли одними из первых. Собакам дали понюхать вещи Рехе, но они не направились на задний двор. Условия были хорошими, но, видимо, взять след было сложно, так как уже прошло какое-то время. Нам также неизвестно, выходил ли он из дома из той же двери, где собака пыталась взять след. Мы сами подумали, почему собаки не учуяли. В связи с исчезновением, поисками и смертью Айвара Рехе новых обстоятельств не выявлено. И вряд ли они будут, так как мы подвели черту в этом деле", - сказал он.
Допустила ли полиция ошибку при организации поисков Айвара Рехе?
"Конечно, я осознаю, что работу можно было выполнить лучше. В некоторых вопросах следовало бы действовать активнее, но в тот момент я хотел проявить чуткость по отношению к семье. И я по этой причине я беру на себя моральную ответственность", - заявил Пыдер.
На вопрос о том, не считает ли полиция, что в сложившейся ситуации следует принести извинения близким, Пыдер сообщил, что, скорее, нет.
"Мы очень тесно общались с членами семьи. Вдобавок, была информация, что он ушел из дома. А задний двор выглядел как открытая площадка. Не думаю, что семья винит полицию", - считает он.
Комментируя возможные изменения в работе в будущем, руководитель оперативной службы сказал, что каждый случай уникален.
"Зависит от ситуации. Но осматривать необходимо все места. Мы исходим из имеющейся информации. Но каждый случай уникален. Но надо хорошо осматривать и дома. Это главное", - говорит он.
Пыдер сообщил, что у них нет информации о том, что на Айвара Рехе оказывалось какое-либо давление, которое могло привести к этой трагедии.
Семья не хотела пускать чужаков во двор. Члены семьи и собаки не заметили труп на заднем дворе. Полиция не осматривала дом и прилегающую территорию. Не так давно Айвар Рехе оказался в центре международного скандала, связанного с отмыванием денег. В этой ситуации невольно всплывают мысли о теории заговора.
По словам Пыдера, нет причин полагать, что к инциденту причастен кто-то еще.
"Отвергаю спекуляции на эту тему. Могу заверить: очень сложно оставить его в таком положении и с такими следами, с которыми его обнаружили. А также создать обстановку с принесенными из дома вещами. Мы на сто процентов уверены, что он там находился с понедельника. Мы опираемся на данные, представленные судебным врачом", - подытожил Пыдер.