25 лет со дня крушения парома "Эстония"

Судно "Эстония", которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир.