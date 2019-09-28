Сб, 28.09.2019
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25 лет со дня крушения парома "Эстония"

Коллаж TVNET

ФОТО: Postimees.ee

В субботу, 28 сентября, исполнилось 25 лет со дня крушения пассажирского парома "Эстония", в результате которого погибли 852 человека.

  • В Эстонии в этот день чтят память жертв морской катастрофы.

Галерея: Вспоминая трагедию парома "Эстония" 

Судно "Эстония", которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир.

Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.

Споры вокруг возможных версий происшедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.

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