25 лет со дня крушения парома "Эстония"

В субботу, 28 сентября, исполнилось 25 лет со дня крушения пассажирского парома "Эстония", в результате которого погибли 852 человека.
- В Эстонии в этот день чтят память жертв морской катастрофы.
Галерея: Вспоминая трагедию парома "Эстония"
Судно "Эстония", которое было изготовлено в 1980 году на немецком заводе Meyer Werft, свой последний путь начало из Таллинна в Стокгольм 27 сентября в 19:15. Тогда еще никто не мог и предположить, что через семь часов ужасная новость потрясет весь мир.
Из 989 пассажиров, которые были на борту судна, назад вернулись только 137 человек.
Паром "Эстония" затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.
Споры вокруг возможных версий происшедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.