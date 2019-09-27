В Риге на концерте "Алисы" избит журналист: близкие просят о помощи

19 сентября в Риге прошел концерт популярной рок-группы "Алиса". К сожалению, мероприятие прошло весело и позитивно не для всех - во время концерта был избит журналист Игорь Мейден. В данный момент он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
Его родные, друзья и близкие обратились за помощью к пользователям соцсетей: они просят о любой информации, которая поможет найти обидчиков.
"Может кто-то видел, кто ударил, может, даже успел заснять на телефон! Может не вы, а кто-то из числа ваших друзей или знакомым был свидетелем. Трудно найти очевидцев, потому что это была не драка, а просто несколько ударов, которые лишили сознания", - говорится в сообщении на Facebook.
Если вы стали свидетелем происшествия или можете помочь какой-либо ценной информацией, пишите в Facebook - контакты его коллег можно найти на его странице.