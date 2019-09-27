В Риге на концерте "Алисы" избит журналист: близкие просят о помощи

"Может кто-то видел, кто ударил, может, даже успел заснять на телефон! Может не вы, а кто-то из числа ваших друзей или знакомым был свидетелем. Трудно найти очевидцев, потому что это была не драка, а просто несколько ударов, которые лишили сознания", - говорится в сообщении на Facebook.