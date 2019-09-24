"Красное на черном": В Риге выступила группа "Алиса"

Группа "Алиса" и Константин Кинчев не нуждаются в представлении. "Алиса" давно уже занимает определенное место в списке представителей русского рока. Если говорить о дискографии коллектива, то он до того уникальный и разносторонний, что разные альбомы могут слушать совершенно разные люди.

Еще до начала концерта в концертном зале Palladium было шумно и громко. Большинство людей были в "косухах", майках с надписью "Алиса". У стола с мерчем толпилась кучка фанатов, которые впопыхах скупали шарфы и другую атрибутику с логотипом группы.

Русский TVNET успел заглянуть в ассортимент. На столе было разложено все, что нужно настоящему поклоннику: банданы, значки, магниты, плакаты, шарфы и несколько видов футболок.

В Ригу "Алиса" привезла свой новый альбом "Посолонь". Посолонь — так называется движение по солнцу. Иными словами, это направление движения молящихся в православной церкви во время Крестного хода. Движение посолонь совершается по часовой стрелке.

Интересный факт: в оформлении лицевой стороны обложки и буклета изданий использованы рисунки внука Константина Кинчева Луки Панфилова.

ФОТО: Русский TVNET

Перед самым началом выступления в зале поднялся вихрь беспокойства. Бойкая девушка подбежала и вручила нам лист А4, на котором было написано "Посолонь". Вот, что значит фан-клуб группы в действии!

Именно с новых песен и альбома "Посолонь" и начался концерт. Люди подняли таблички, приветствую своего кумира. А Константин Евгеньевич, словно духовный лидер, поприветствовал толпу и показал "козу", выражая свое уважение всем присутствующим.

ФОТО: Русский TVNET

Стоит отметить, что не все поклонники знали слова песен из нового альбома. В курилке можно было услышать истории полные ностальгии. Толпящиеся там посетители, то и дело отмечали, что последние 3-4 альбома не слышали вовсе.

Когда раздались аккорды долгожданного хита "Небо славян", по хору восторженных голосов, можно было легко понять, что его ждали все!



Видео: Фрагмент исполнения песни "Небо славян"

Над толпой развевались традиционные флаги "алисоманов" и шарфы с логотипами. Среди тех, кто стоял в первом ряду были и те, кто приехали на концерт из других городов и даже из других стран. Для тех, кто не знает - у группы "Алиса" образовалось большое количество почитателей. Нередко представители фан-клуба коллективно посещают выездные концерты.

Припев песни "Небо славян" зал скандировал хором, без музыки.

В толпе можно было заметить флаг Санкт-Петербурга. Кто-то из зрителей высоко поднял Российский имперский флаг. Константин Кинчев взял последний и обернул вокруг себя.

Дальше Константин Евгеньевич и вовсе разошелся. Он собрал несколько шарфов из зрительного зала.

Видео: Фрагмент исполнения песни "Небо славян"

ФОТО: Русский TVNET

Публика была в восторге как и от медленных рок-баллад с невероятными соло на гитаре, так и от классической "панкушной" "Красное на черном".

В этот дождливый сентябрьский вечер "Алиса" подарила рижанам два с половиной часа настоящего рока, неповторимых эмоций и ощущения прикосновения к чему-то сакральному.

Определенно, Константин Кинчев подобно хорошему лидеру, умеет завести народ и держать его, до последней ноты, до последнего аккорда. Наблюдая все это понимаешь, почему он является ключевой фигурой в русской рок-музыке и стоит в одном ряду с Юрием Шевчуков, Вячеславом Бутусовым, Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Гариком Сукачевым и многими другими.