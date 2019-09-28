В очереди к врачу можно провести более полутора лет

На этом сайте можно выбрать необходимого специалиста, обследование, регион и узнать, какова очередь на конкретную услугу.

Часто очереди в крупнейших больницах Риги - Рижской Восточной клинической больнице и Клинической университетской больнице им. Страдыня - намного больше, чем в других медицинских учреждениях.

Например, местами консультации эндокринолога доступны без очереди, а в другом месте время ожидания может составить от 7 до 263 дней (в даугавпилсском медицинском центре "Olvi").

В четырех лечебных учреждениях в Риге, Алуксне, Резекне и Цесисе к эндокринологу можно попасть без очереди. В больнице Страдыня консультации эндокринолога нужно ждать 59 дней, в Восточной больнице - 62 дня.

Попасть в кабинет диабетической стопы в Риге можно не раньше чем через 15 дней, а в семи лечебных учреждениях время ожидания этой услуги превышает 100 дней.

Без очереди попасть в кабинеты диабетической стопы можно в Тукумсе, Резекне, Юрмале, Лимбажи, Цесисе и Екабпилсе. Самая большая очередь на эту услугу составляет 160 дней.

К аллергологу без очереди можно попасть в Тукумсе и Резекне, а в больнице Страдиньша приема к этому специалисту надо ждать 122 дня.

Очередь к сосудистому хирургу в Рижской 1-й больнице составляет 211 дней, в Восточной больнице - 154 дня, в Талсинском медицинском центре - 48 дней.

Пластический хирург принимает без очереди в Риге и Юрмале, а в Лиепайской региональной больнице ждать консультации к нему нужно 560 дней.

Консультации дерматовенеролога местами доступны без очереди, а в других местах ждать визита к этому специалисту нужно до 136 дней. Примерно 120 дней составляет очередь к этому специалисту в Резекненской больнице.