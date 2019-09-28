В Атлантическом океане во время шторма пропало судно с украинцами

Отмечается, что поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.

Позднее стало известно, что с затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode были спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено три человека, двое из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказал Кирилич.