В Атлантическом океане во время шторма пропало судно с украинцами

26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины, со ссылкой на замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича сообщает Корреспонент.net.
Отмечается, что поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.
Позднее стало известно, что с затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode были спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины.
"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено три человека, двое из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказал Кирилич.
На сайте компании Bourbon Offshore Greenmar указано, что Bourbon Rhode — буксирное судно. По данным сайта The Maritime Executive, на его борту были 14 человек, пишет "Медуза".