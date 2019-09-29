Ученые открыли планету-гиганта, которая "не должна существовать"

Обнаруженная планета располагается в 30 световых годах от Земли и похожа на Юпитер, однако в то же время она вращается вокруг крошечного "красного карлика" (самый распространенный тип звезды в нашей Галактике).

Размер данной планеты относительно этой звезды очень большой - ранее считалось, что вокруг "красных карликов" могут быть только планеты небольшого размера.

"Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - отметил эксперт Питер Уитли из британского университета Уорика.

"Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу", - прокомментировал открытие астроном.