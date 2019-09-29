Ученые открыли планету-гиганта, которая "не должна существовать"

Ученые смогли обнаружить новую планету-гиганта. Если полагаться на современные теории формирования планет, то она не должна существовать, сообщает BBC.
Обнаруженная планета располагается в 30 световых годах от Земли и похожа на Юпитер, однако в то же время она вращается вокруг крошечного "красного карлика" (самый распространенный тип звезды в нашей Галактике).
Размер данной планеты относительно этой звезды очень большой - ранее считалось, что вокруг "красных карликов" могут быть только планеты небольшого размера.
Данное открытие сделала команда ученых из разных стран, чье исследование обнародовал журнал Science.
"Раньше было распространено мнение, что такие планеты просто не существуют, - отметил эксперт Питер Уитли из британского университета Уорика.
"Но мы не могли быть в этом уверены, потому что за крошечными звездами очень сложно наблюдать, они очень блеклые. При этом "карлики" намного чаще встречаются, чем большие звезды, подобные Солнцу", - прокомментировал открытие астроном.