The New York Times: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Глава США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина могла быть причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на сообщения разведки и Минюста о причастности России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в США и в Украине.
Как пишет издание, американский лидер "был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными ему силами". А именно, он придерживался версии, согласно которой пропавшую электронную переписку Хиллари Клинтон могли обнаружить в Украине.
Трамп якобы отправил в Украину адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы также выяснить данные сведения.
Как пишет The New York Times, Трамп мельком упомянул об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание разговора было опубликовано из-за обвинений в злоупотреблении властью и начала процедуры импичмента Трампа.
Перед выборами президента в Украине, как сообщается, в окружении Петра Порошенко полагали, что он получит поддержку Трампа. Его приближенные якобы показывали готовность начать расследования, которые требовал адвокат главы США.
24 сентября глава палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом послужили обвинения в попытке заставить Владимира Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.