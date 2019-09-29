The New York Times: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Как пишет издание, американский лидер "был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными ему силами". А именно, он придерживался версии, согласно которой пропавшую электронную переписку Хиллари Клинтон могли обнаружить в Украине.

Трамп якобы отправил в Украину адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы также выяснить данные сведения.

Как пишет The New York Times, Трамп мельком упомянул об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание разговора было опубликовано из-за обвинений в злоупотреблении властью и начала процедуры импичмента Трампа.

Перед выборами президента в Украине, как сообщается, в окружении Петра Порошенко полагали, что он получит поддержку Трампа. Его приближенные якобы показывали готовность начать расследования, которые требовал адвокат главы США.