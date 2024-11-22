Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что конфиденциальность позволяет сосредоточиться на решении сложных вопросов. Это создает условия для эффективной работы и помогает избежать внешнего давления. Конкретные сроки завершения процесса не назывались, но известно, что работа над трибуналом близка к завершению.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что трибунал может начать функционировать уже через несколько лет. Она отметила: "Для Украины создание трибунала - это ключевой шаг к миру и справедливости. Агрессор должен быть привлечен к ответственности".

По словам Мудры, Международный уголовный суд не может заниматься преступлениями агрессии, поскольку Россия не подписала Римский статут. Именно поэтому необходим отдельный Специальный трибунал.

Украина активно фиксирует военные преступления России. Генеральная прокуратура Украины уже возбудила более 140 тысяч уголовных дел. Специальное подразделение занимается сбором доказательств, допрашивает свидетелей и потерпевших, а также документирует действия агрессора.

Министр Браже напомнила, что у международного сообщества есть успешный опыт создания трибуналов. В качестве примеров она привела расследования по Югославии и делу MH17. По ее словам, "создание трибунала требует усилий стран с разными правовыми системами, но это возможно".

Более 40 стран приняли участие в обсуждении. Представители прибыли из Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Заседание прошло в Доме Черноголовых, где также была представлена выставка, посвященная трагедии в Оленовке. Летом 2022 года около 50 украинских военнопленных были убиты в тюрьме, организованной Россией в Донецкой области. Украина обвиняет Россию в умышленном уничтожении тюрьмы, чтобы скрыть факты пыток и убийств.

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