"Преступный мир ушел в тень": начальник полиции об изменениях в организованной преступности

Организованная преступность в Латвии сменила методы работы и стала менее заметной, рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс в эфире программы "Что происходит в Латвии?" на Латвийском телевидении. По его словам, сейчас в стране действуют более десяти организованных преступных группировок. "Речь идет в основном о международных структурах, которые работают не только в Латвии, но и за ее пределами", - отметил он.