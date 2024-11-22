Организованная преступность в Латвии сменила методы работы и стала менее заметной, рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс в эфире программы "Что происходит в Латвии?" на Латвийском телевидении. По его словам, сейчас в стране действуют более десяти организованных преступных группировок. "Речь идет в основном о международных структурах, которые работают не только в Латвии, но и за ее пределами", - отметил он.
"Преступный мир ушел в тень": начальник полиции об изменениях в организованной преступности
Недавно полиция сообщила о нескольких успешных операциях, связанных с борьбой против наркоторговли. Среди них - ликвидация крупного подпольного цеха по производству наркотиков в районе Алуксне. В ходе операции был задержан лидер одной из криминальных группировок и его сообщники из Испании.
Арманд Рукс уточнил, что такие задержания - это не случайное совпадение, а результат многолетней работы.
"Чтобы выявить преступников и собрать доказательства для их ареста, требуются месяцы, а иногда и годы", - пояснил он.
В последние годы полиция сосредоточилась на выявлении лидеров преступных группировок, следуя рекомендациям Европола. Основная задача - борьба с организованной преступностью на всех уровнях.
Рукс отметил, что в девяностые преступные группировки в Латвии были заметнее, поскольку занимались рэкетом и действовали открыто. Сегодня их деятельность ушла в тень.
"Теперь речь идет о серьезных транснациональных мафиозных сетях, которые работают в Латвии, ЕС и за его пределами", - сказал он.
Преступники адаптировались к современным реалиям. Ранее в Латвии и соседних странах активно действовали литовские банды, которые специализировались на угонах автомобилей премиум-класса. Были и так называемые "мобильные" группы, совершающие кражи в домах на территории Латвии, Польши и Литвы. Также действовала румынская группировка, занимавшаяся ограблением банкоматов.
"Открытые границы позволяют преступникам свободно перемещаться для совершения преступлений. Это их большое преимущество", - отметил глава Госполиции.
Рукс подчеркнул, что успехи латвийской полиции зависят не только от работы зарубежных коллег. "Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами других стран и сумели заслужить их доверие", - сказал он.
Он также отметил, что усиленный контроль на границах с Россией и Беларусью оказывает значительное влияние на борьбу с организованной преступностью, помогая предотвращать преступления еще на этапе их планирования.
По словам Рукса, современная организованная преступность стала менее заметной, но при этом более опасной и сложной для выявления. Полиции необходимо быть гибкой и действовать на опережение, чтобы противостоять этим угрозам.
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