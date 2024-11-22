В Латвии растет численность серых волков, и это уже стало серьезной проблемой. За последний год десятки фермерских хозяйств, занимавшихся разведением овец, закрылись из-за нападений хищников. Охотники встречают волков даже в окрестностях Риги, сообщает программа "Сегодня вечером".
Волки подбираются к Риге: фермеры в панике, охотники требуют увеличить лимиты на отстрел
Алита Мейере, фермер из Алуксненского края, рассказала о трагедии, произошедшей у ее соседей: волки растерзали овцу, от которой практически ничего не осталось.
"Если волк голоден, он преодолеет даже трехметровый забор. Деревянный хлев его не остановит - разнесет в щепки, зубами вырвет доски.
Единственный шанс - каменный хлев, и то не всегда. В хлеву невозможно полностью защитить животных", - заявила Алита.
После того как волки напали на ее стадо, фермер нашла неожиданный способ защитить оставшихся овец.
"Лошади спасают овец. Бывали случаи, когда напуганные овцы искали укрытие рядом с лошадьми, потому что те крупнее и могут отпугнуть хищников. Но если волки не найдут привычной добычи - косуль и овец, они начнут охотиться на людей. Может быть, тогда ситуация изменится", — считает она.
Серый волк охраняется в Евросоюзе, и в Латвии ежегодно разрешено отстреливать до 300 особей. Однако, как утверждает глава Латвийской ассоциации охотников Харалд Барвикс, этого явно недостаточно.
"Сегодня в стране насчитывается около 2000-3000 волков. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно отстреливать минимум 600-900 особей в год", - говорит он.
Барвикс отметил, что волки часто убивают больше животных, чем могут съесть, обучая таким образом свое потомство. Также их стаи становятся крупнее, иногда достигая 14 особей.
"Говорят, что волки ловят только больных или слабых. Это миф. Волк выбирает самое лучшее, например молодую упитанную самку, но точно не дохлую или больную добычу, которая может заразить его самого", - пояснил Барвикс.
Фотоловушки охотников фиксируют волков уже в окрестностях столицы.
"Хищники подошли к Риге вплотную. Они замечены в Адажи, Гаркалне, Марупе и Олайне.
Волки не боятся людей, адаптировались к городской среде и прекрасно себя чувствуют", - подчеркнул Барвикс.
В Министерстве земледелия подтвердили, что сезон охоты на серого волка в Латвии стартовал 15 июля, и лимит на отстрел пока не исчерпан.
Представитель ведомства Дагния Муцениеце напомнила, что фермеры сами должны предпринимать меры защиты.
"Фермер может застраховать свое стадо. Однако, если он не примет эффективных профилактических мер, страховка может быть слишком дорогой или вовсе недоступной, поскольку компания принимает на себя высокий риск", - пояснила она.
С весны следующего года крестьяне смогут получить финансирование на установку защитных заборов и закупку сторожевых собак. Но до этого времени им придется справляться с угрозой своими силами.
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