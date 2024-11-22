Волки подбираются к Риге: фермеры в панике, охотники требуют увеличить лимиты на отстрел

Барвикс отметил, что волки часто убивают больше животных, чем могут съесть, обучая таким образом свое потомство. Также их стаи становятся крупнее, иногда достигая 14 особей.

"Говорят, что волки ловят только больных или слабых. Это миф. Волк выбирает самое лучшее, например молодую упитанную самку, но точно не дохлую или больную добычу, которая может заразить его самого", - пояснил Барвикс.

Фотоловушки охотников фиксируют волков уже в окрестностях столицы.

"Хищники подошли к Риге вплотную. Они замечены в Адажи, Гаркалне, Марупе и Олайне.

Волки не боятся людей, адаптировались к городской среде и прекрасно себя чувствуют", - подчеркнул Барвикс.

В Министерстве земледелия подтвердили, что сезон охоты на серого волка в Латвии стартовал 15 июля, и лимит на отстрел пока не исчерпан.

Представитель ведомства Дагния Муцениеце напомнила, что фермеры сами должны предпринимать меры защиты.

"Фермер может застраховать свое стадо. Однако, если он не примет эффективных профилактических мер, страховка может быть слишком дорогой или вовсе недоступной, поскольку компания принимает на себя высокий риск", - пояснила она.

С весны следующего года крестьяне смогут получить финансирование на установку защитных заборов и закупку сторожевых собак. Но до этого времени им придется справляться с угрозой своими силами.

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