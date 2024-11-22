Зима вступает в свои права - пока синоптики дают Латвии свой прогноз, в Германии и Франции под напором стихии встали дороги, а Эйфелева башня оказалась временно закрыта. Тем временем, в стране обсуждают 20-секундную кражу в столице, и странный перформанс художника Бректе. За рубежом другой перфоманс - банан, приклееный скотчем - ушел с молотка за $6,2 млн. Путин грозит западным странам, Александр Васильев делится своим восторгом латвийской публикой, а журналисты TVNET+ выясняют, можно ли фотографировать незнакомых людей на улице - это и многое другое, в пятницу, 22 ноября, в вечерней подборке от RUS TVNET.
Главное за 22 ноября ⟩ Какие сюрпризы готовит зима, Эйфелева башня закрыта из-за снега и новые угрозы Путина
Новости Латвии:
Зимой 1956 года температура воздуха в Даугавпилсе опустилась до -43,2 градуса. Это самая низкая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в Латвии. 49 лет спустя, в январе, по Латвии пронесся шторм "Эрвинс", достигший максимальной силы 40 м/с и повредивший здания, леса и береговую линию. Тремя годами ранее, в феврале, после продолжительной оттепели и проливных дождей возле Турайдского замка произошел оползень, покрывший дороги двухметровым слоем грязи. Таковы некоторые из климатических аномалий, наблюдавшихся в Латвии. Какие сюрпризы преподнесет эта зима - лютые морозы со снегопадами, проливные дожди с сильными штормами? Рассказывают синоптики из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Жительница Риги пожаловалась в соцсетях на странного мужчину, который без разрешения снимал ее в трамвае, а затем вышел на той же остановке и продолжил фотографировать на улице. На ее возмущение он ответил, что имеет право вести съемку в общественном месте, а позже фото девушки были опубликованы на его странице в Instagram. TVNET+ поговорил с экспертами и полицией, чтобы узнать, законна ли такая съемка.
После зимних погодных условий в Латвии в выходные дни уже в понедельник, 25 ноября, станет теплее. В Курземе снег растает быстро, в других регионах - постепенно, прогнозируют синоптики.
В Государственной канцелярии будут объединены департамент коммуникации и департамент стратегической коммуникации. Никто из работников департаментов не лишится работы, но некоторые сотрудники решили покинуть должности, протестуя против изменений, сообщил агентству LETA директор Госканцелярии Райвис Кронбергс.
В ночь на 17 ноября двое молодых людей совершили кражу в магазине спортивного оборудования Taktika.lv в Риге, на улице Чака, 54. Преступники украли один самокат и несколько запчастей - на это у них ушло примерно 20 секунд, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин заявил в четверг, 21 ноября, что вооруженный конфликт в Украине имеет черты "глобальной" войны, и намекнул на возможность нанесения Россией ударов по западным странам.
На минувшей неделе пропагандистские послания Кремля были отмечены агрессией повышенной температуры. Цитируя Хрущева, "мы вам покажем кузькину мать!".
В Славянской основной школе Кохтла-Ярве разгорелся скандал между директором Светланой Владимировой и педагогами, которые пришли в школу преподавать на эстонском языке. Несколько учителей уже либо ушли сами, либо были уволены. Учителя жалуются на то, что в школе царит советская культура управления, а директор занимается травлей педагогов. В качестве жеста отчаяния восемь учителей обратились к владельцу школы, то есть к мэру Кохтла-Ярве. Владимирова, в свою очередь, утверждает, что узнала о проблеме лишь от журналистов передачи Täistund.
К середине ноября Дональд Трамп получил около 75,1 млн голосов на президентских выборах в США, а Камала Харрис - около 71,8 млн. Эти цифры будут расти, однако итоговый результат Трампа будет лишь немногим выше его результата в 2020 году - 74,2 млн голосов. Однако в случае Харрис мы увидим катастрофический спад относительно тех 81,2 млн голосов, которые получил в 2020 году Джо Байден (и не забудьте, что количество граждан с правом голоса увеличилось за это время на четыре миллиона).
Сильные снегопады накрыли части Германии и Франции, вызвав серьезные заторы на дорогах. В Париже из-за погодных условий временно закрыли Эйфелеву башню.
Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана - банан, приклеенный к стене скотчем, - была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $6,2 млн. Итоговая сумма превысила предварительные оценки в четыре раза.
Интересное чтиво:
"Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я все в памяти держу", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал историк моды Александр Васильев, который не хочет лишний раз рисковать, приезжая в Россию.
Нет однозначного ответа на вопрос, что в настоящее время выгоднее - арендовать или купить ту же квартиру, например, в серийном доме советской постройки. Чтобы быстро определить экономическую выгоду, можно сравнить ежемесячный платеж по ипотеке и арендную плату. Но это не учитывает различные жизненные ситуации - возможность накопить на первоначальный взнос, смену работы, увеличение семьи и т. д.
В начале 2000-х годов по всему миру сенсацией на телевидении стали реалити-шоу. Они начали появляться как грибы после дождя, и каждое следующее шоу все больше удивляло своей идеей, необычными участниками и непрогнозируемым исходом. Одни из них - хорошо известные в Латвии американские шоу "Выживший" и "Дом закрыт на ремонт". Однако 20 лет назад мир познакомился с шоу знакомств о девушке Мириам, которое шокировало своей идеей, необычным поворотом и последствиями всего этого. Но самые дикие и загадочные события ждали главную героиню программы после шоу.
Наверное, многие заметили, что на небе, за пролетающими самолетами, остается что-то вроде белых линий. В то время как большая часть человечества думает, что это невинные маленькие облака, состоящие в основном из воды, и основывают свою веру на чепухе вроде физики, величайшие мыслители знают, какой хаос на самом деле вызывают эти химтрейлы.
Депутат Сейма и бывший министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) вызвала дискуссию в социальной сети X своим постом о видеопоздравлении художника Кристиана Бректе с днем рождения Латвии. На видео Бректе с куском сырой говядины виден у скульптуры "Мать Латвия" на Братском кладбище. Индриксоне считает, что видео Бректе "затрагивает наши основные национальные ценности, является неуместным, неприемлемым и оскорбительным".
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