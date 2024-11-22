Главное за 22 ноября Какие сюрпризы готовит зима, Эйфелева башня закрыта из-за снега и новые угрозы Путина

К середине ноября Дональд Трамп получил около 75,1 млн голосов на президентских выборах в США, а Камала Харрис - около 71,8 млн. Эти цифры будут расти, однако итоговый результат Трампа будет лишь немногим выше его результата в 2020 году - 74,2 млн голосов. Однако в случае Харрис мы увидим катастрофический спад относительно тех 81,2 млн голосов, которые получил в 2020 году Джо Байден (и не забудьте, что количество граждан с правом голоса увеличилось за это время на четыре миллиона).

Сильные снегопады накрыли части Германии и Франции, вызвав серьезные заторы на дорогах. В Париже из-за погодных условий временно закрыли Эйфелеву башню.

Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана - банан, приклеенный к стене скотчем, - была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $6,2 млн. Итоговая сумма превысила предварительные оценки в четыре раза.

Интересное чтиво:

"Если Бог мне даст там опять оказаться, я наслажусь. Если Бог не даст, я все в памяти держу", - в эфире программы "Кто вам платит?" сказал историк моды Александр Васильев, который не хочет лишний раз рисковать, приезжая в Россию.