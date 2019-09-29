Вс, 29.09.2019
Я четко увидел то, что независимо от социального статуса, независимо от карьеры или того, сколько у него денег, в таких ситуациях все равны. Той ночью я увидел — просто настал день, которого никто не ждал, день, когда все одинаковые. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В Москве прошёл митинг в поддержку политзаключенных
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ФОТО: SCANPIX

29 сентября в Москве прошла массовая согласованная акция в поддержку политических заключенных, передаёт Meduza. 

Причиной для акции послужили уголовные аресты и судебные приговоры в рамках "московского дела", которое было начато после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

Митингующие требовали прекращения преследования фигурантов "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных, пишет портал. 

Согласно данным "Белого счетчика", на проспекте Сахарова к 17:00 было насчитано 25,2 тысячи участников акции.

По информации пресс-службы управления МВД Москвы, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек.

В толпе также были замечены известные люди. Например, журналист Юрий Дудь и рэпер Face.

Некоторые ждали появления якутского шамана, который отправился из Якутии в Москву "изгонять" Путина из Кремля, однако ранее он был задержан и обвинен в призывах к экстремизму. 

Как сообщает "Интерфакс", задержаний на самом согласованном митинге не было.

В то же время прошли пикеты в Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

В настоящее время приговоры по разным обвинениям вынесены семи участникам протестов. Они получили от двух до пяти лет колонии.

Прошлая согласованная акция оппозиции, которая прошла 10 августа, смогла собрать более 50 тысяч человек.

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