В Москве прошёл митинг в поддержку политзаключенных

Причиной для акции послужили уголовные аресты и судебные приговоры в рамках "московского дела", которое было начато после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

Илья Яшин и Алексей Навальный на митинге. Фото: Андрей Золотов @MBKhMedia pic.twitter.com/nrYYojaD7K

Митингующие требовали прекращения преследования фигурантов "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных, пишет портал.

Алексей Навальный: «Пока мы верим в свои силы, мы всего добьёмся. Наступит тот момент, когда мы произнесём фразу: «Жулики и воры, пять минут на сборы!» pic.twitter.com/VmtP53psG2

Согласно данным "Белого счетчика", на проспекте Сахарова к 17:00 было насчитано 25,2 тысячи участников акции.

По информации пресс-службы управления МВД Москвы, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек.

К 17:00 на территорию митинга #Отпускай прошли 25,2 тысяч участников. Рамки закрыли на вход в 16:59. Подсчет окончен. #БелыйСчётчик

В толпе также были замечены известные люди. Например, журналист Юрий Дудь и рэпер Face.

Репер Face пришел на митинг. Прямо сейчас дает комментарии «МБХ медиа»: https://t.co/4DqvSGCqXU pic.twitter.com/g2Ry8W6BK9

Некоторые ждали появления якутского шамана, который отправился из Якутии в Москву "изгонять" Путина из Кремля, однако ранее он был задержан и обвинен в призывах к экстремизму.

Как сообщает "Интерфакс", задержаний на самом согласованном митинге не было.

В то же время прошли пикеты в Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

В настоящее время приговоры по разным обвинениям вынесены семи участникам протестов. Они получили от двух до пяти лет колонии.

Прошлая согласованная акция оппозиции, которая прошла 10 августа, смогла собрать более 50 тысяч человек.