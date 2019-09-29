В Москве прошёл митинг в поддержку политзаключенных
29 сентября в Москве прошла массовая согласованная акция в поддержку политических заключенных, передаёт Meduza.
Причиной для акции послужили уголовные аресты и судебные приговоры в рамках "московского дела", которое было начато после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.
Илья Яшин и Алексей Навальный на митинге. Фото: Андрей Золотов @MBKhMedia pic.twitter.com/nrYYojaD7K— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 сентября 2019 г.
Митингующие требовали прекращения преследования фигурантов "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключенных, пишет портал.
Алексей Навальный: «Пока мы верим в свои силы, мы всего добьёмся. Наступит тот момент, когда мы произнесём фразу: «Жулики и воры, пять минут на сборы!» pic.twitter.com/VmtP53psG2— Alver (@Alla91748059) 29 сентября 2019 г.
Согласно данным "Белого счетчика", на проспекте Сахарова к 17:00 было насчитано 25,2 тысячи участников акции.
По информации пресс-службы управления МВД Москвы, в митинге приняли участие около 20 тысяч человек.
К 17:00 на территорию митинга #Отпускай прошли 25,2 тысяч участников.— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 29 сентября 2019 г.
Рамки закрыли на вход в 16:59.
Подсчет окончен.#БелыйСчётчик
В толпе также были замечены известные люди. Например, журналист Юрий Дудь и рэпер Face.
Дудь пришёл на Сахарова pic.twitter.com/FBuXUqzcpd— Elen_Elen (@elmalakhovskaya) 29 сентября 2019 г.
Репер Face пришел на митинг. Прямо сейчас дает комментарии «МБХ медиа»: https://t.co/4DqvSGCqXU pic.twitter.com/g2Ry8W6BK9— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 29 сентября 2019 г.
Некоторые ждали появления якутского шамана, который отправился из Якутии в Москву "изгонять" Путина из Кремля, однако ранее он был задержан и обвинен в призывах к экстремизму.
На Сахарова pic.twitter.com/34zeoKDCqu— Nikita Goryachev (@AliothNG) 29 сентября 2019 г.
Как сообщает "Интерфакс", задержаний на самом согласованном митинге не было.
В то же время прошли пикеты в Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
В настоящее время приговоры по разным обвинениям вынесены семи участникам протестов. Они получили от двух до пяти лет колонии.
Прошлая согласованная акция оппозиции, которая прошла 10 августа, смогла собрать более 50 тысяч человек.