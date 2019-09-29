Вс, 29.09.2019
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В Хельсинки стеклянная крыша вокзала обрушилась прямо над поездом

Железнодорожный вокзал Хельсинки.

ФОТО: Peter Jobst / PantherMedia / Peter Jobst

Сегодня, 29 сентября, около половины третьего стеклянная крыша железнодорожного вокзала Хельсинки рухнула над поездом. Осколки стекла упали на электричку R, часть осколков упали на платформу, передаёт Rus.Postimees со ссылкой на Yle.

Начальник пресс-службы государственной железнодорожной компании VR Тайна Куйтунен заявила, что VR пока не может уточнить, находились ли в поезде люди во время происшествия.

Двери поезда были открыты, но время отъезда еще не появлялась на таблице рядом с платформой.

При несчастном случае никто не пострадал. Также поезд не получил повреждений, и случившееся не повлияло на движение поездов в Хельсинки.

По словам Куйтунен, VR является владельцем здания вокзала, но за перроны и крыши Главного железнодорожного вокзала отвечает Агентство транспортной инфраструктуры.

Первым о происшествии сообщило издание Helsingin Sanomat.

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