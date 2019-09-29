В ноябре уже в пятый раз состоится всемирный диктант по латышскому языку, в котором люди смогут проверить свои знания.
Диктант будет писаться 9 ноября. Диктант можно написать физически в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Цесисе и Бауске либо написать его в режиме онлайн.
Писать диктант можно как анонимно, так и с указанием своего имени. Те, кто будет писать диктант физически, на месте получат исправление своих ошибок, а тем, кто будет писать диктант в интернете, исправление ошибок придет на электронную почту примерно через месяц.
Автор текста диктанта длиной примерно в 300 слов - писательница Нора Икстена.
В прошлом году всемирный диктант по латышскому языку физически и в интернете писали 1648 человек. Физически в девяти городах Латвии диктант писали 615 человек, на сайт raksti.org было подано 1033 работы из 26 стран.