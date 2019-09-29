Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В пятый раз состоится всемирный диктант по латышскому языку

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Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В ноябре уже в пятый раз состоится всемирный диктант по латышскому языку, в котором люди смогут проверить свои знания.

Диктант будет писаться 9 ноября. Диктант можно написать физически в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Цесисе и Бауске либо написать его в режиме онлайн.

Писать диктант можно как анонимно, так и с указанием своего имени. Те, кто будет писать диктант физически, на месте получат исправление своих ошибок, а тем, кто будет писать диктант в интернете, исправление ошибок придет на электронную почту примерно через месяц.

Автор текста диктанта длиной примерно в 300 слов - писательница Нора Икстена.

В прошлом году всемирный диктант по латышскому языку физически и в интернете писали 1648 человек. Физически в девяти городах Латвии диктант писали 615 человек, на сайт raksti.org было подано 1033 работы из 26 стран.

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