В пятый раз состоится всемирный диктант по латышскому языку

Диктант будет писаться 9 ноября. Диктант можно написать физически в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Цесисе и Бауске либо написать его в режиме онлайн.

Писать диктант можно как анонимно, так и с указанием своего имени. Те, кто будет писать диктант физически, на месте получат исправление своих ошибок, а тем, кто будет писать диктант в интернете, исправление ошибок придет на электронную почту примерно через месяц.