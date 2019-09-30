28-летний турист совершил самоубийство в Большом каньоне

Смотровая площадка Skywalk открылась в 2007 году. Она представляет собой стеклянную дорожку, которая находится на высоте в примерно 21 метр над каньоном, с площадки открывается вид на реку Колорадо. Самая нижняя точка при падении со Skywalk может находиться на глубине до 244 метров.