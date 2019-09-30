Пн, 30.09.2019
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28-летний турист совершил самоубийство в Большом каньоне

Смотровая площадка Skywalk

ФОТО: Pixabay

Органы власти США пытаются найти тело человека, который в субботу, 28 сентября, перелез через барьер на смотровой площадке Skywalk в Большом каньоне и совершил самоубийство, спрыгнув с платформы, сообщает Business Insider. 

28-летний турист спрыгнул в Большой каньон 28 сентября, около 16.30 по местному времени. 

Поиски тела начались утром в воскресенье, 29 сентября. 

Смотровая площадка Skywalk открылась в 2007 году. Она представляет собой стеклянную дорожку, которая находится на высоте в примерно 21 метр над каньоном, с площадки открывается вид на реку Колорадо. Самая нижняя точка при падении со Skywalk может находиться на глубине до 244 метров. 

В марте турист из Китая отсупился и упал со Skywalk, когда пытался сделать снимок. 

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