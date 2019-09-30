KNAB купит пистолеты на 18 000 евро

Претенденты могут подавать заявки на закупку до 18 октября, а поставки нужно обеспечить до 20 декабря, говорится в сообщении KNAB.

В бюро агентству LETA не прокомментировали, сколько пистолетов планируется купить и было ли ранее у сотрудников KNAB служебное огнестрельное оружие.