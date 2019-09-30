Пн, 30.09.2019
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KNAB купит пистолеты на 18 000 евро

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Пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за 18 000 евро приобретет пистолеты.

Претенденты могут подавать заявки на закупку до 18 октября, а поставки нужно обеспечить до 20 декабря, говорится в сообщении KNAB.

В бюро агентству LETA не прокомментировали, сколько пистолетов планируется купить и было ли ранее у сотрудников KNAB служебное огнестрельное оружие.

В KNAB пояснили, что, согласно закону, сотрудникам бюро разрешено хранить и носить служебное и личное огнестрельное оружие, а также применять огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства согласно закону о полиции.

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