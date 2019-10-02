40,93 евро на одного заключенного в день. Тюрьмы Латвии в цифрах и фактах

Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта "Невидимое в тюрьме" - начать общественную дискуссию о том, что заключенные, осужденные пожизненно, могут выйти на свободу, а также рассказать о том, что происходит по ту сторону колючей проволоки, и как выглядят латвийские тюрьмы сегодня.

С 2008 года в Латвии были закрыты три тюрьмы. Две тюрьмы были объединены - тюрьма Матиса с Рижской центральной тюрьмой, а Даугавпилсская тюрьма — с Гривской.

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В этом году в Латвии закрылось еще одно место лишения свободы, в котором содержались мужчины, осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, - тюрьма Браса.

На сегодняшний момент Латвии находятся девять мест заключения, два из них — в Риге. Это Рижская центральная тюрьма и Ильгюциемская женская тюрьма. Все они просят все больше денег на содержание.

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Ежегодно в Латвии снижается количество заключенных. На данный момент за решеткой в нашей стране находятся 3417 человек. Ещё 10 лет назад, в 2009 году, в наших тюрьмах находились 7055 человек.

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В Латвии к пожизненному лишению свободы приговорены 62 человека.

Приговоренные к пожизненному лишению свободы в Латвии через 20 лет заключения могут просить помилования у президента, а через 25 — претендовать на условно досрочное освобождение. Пока ни один из приговоренных к пожизненному заключению на свободу не вышел.

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Стоимость содержания одного заключенного в 2018 году составляла 40,93 евро. В эту сумму входят все статьи расхода - начиная с питания в тюрьме, и заканчивая обслуживанием помещений. На увеличение затрат влияют также инфляция, увеличение стоимости электричества, изменения в зарплате персонала и другие факторы.

О том, в какую сумму в среднем ежедневно обходился один латвийский заключенный в 2019 году, будет известно только в конце года - из месяца в месяц эта сумма может меняться.

Запланированные расходы на одного заключенного в 2019 году могут составлять 46,95 евро в день.

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Большая часть приговоренных к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в Даугавпилсе - в Даугавгривской тюрьме.

Даугавгривская тюрьма способна вместить 1291 заключенного.

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В настоящее время есть вероятность, что к пожизненному лишению свободы приговорят ещё 11 человек - их преступления отличаются особой жестокостью и безжалостностью.

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По данным Пробационного надзора, в Латвии в первый год после отбывания наказания повторное преступление совершает каждый пятый. В настоящее время нет уверенности, что система ресоциализации в латвийских местах заключения работает должным образом, и осужденные за особо тяжкие преступления, выйдя на свободу, не совершат преступление снова.