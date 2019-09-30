Полиция и прокуратура: экс-глава Danske bank Айвар Рехе покончил с собой

"На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач. Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела банка Danske, также не дают никаких оснований для того, чтобы сомневаться в причине смерти Айвара Рехе, и доказывают, что он ушел из жизни добровольно", - сообщает прокуратура.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) встретился сегодня с генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером и генеральным прокурором Лавли Перлинг, чтобы выслушать отчет об обстоятельствах этого дела.

"Я получил обзор того, что происходило в рамках дела Айвара Рехе до сих пор. В течение сегодняшнего дня должны прийти результаты разных экспертиз. После первого анализа результатов мы встретимся снова и спланируем, опираясь на результаты, наши дальнейшие шаги. Встречи убедили меня, что, несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено, проводятся всевозможные предусмотренные законом следственные и иные процессуальные действия. Когда появится дополнительная информация, мы проинформируем общественность", - прокомментировал Хельме через пресс-сообщение.

Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе обнаружили члены его семьи в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке.

Министр внутренних дел Март Хельме распорядился представить ему к понедельнику полный отчет о действиях правоохранительных органов, связанных с исчезновением, поисками и обнаружением Айвара Рехе, а также о дальнейших действиях полиции.

В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в 2008–2015 годах. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.