Заплесневевшая подушка, сумка с вырванными "внутренностями", темно-синий плед с аппликацией единорога, запачканная джинсовая куртка, "чулочный Эверест". Использованная одежда попадает напрямую в мусорники - в Латвии нет ни одного завода, который перерабатывал бы текстиль, а это означает, что 40 000 тонн тряпья в год просто закапывают.

От 3 до 5% от общего количества похороненного на полигоне мусора - текстильные отходы.

Количество импортируемой одежды не уменьшается, и это означает, что через три-пять лет "Латвия утонет в старых тряпках".

Эксперты указывают, что наступил последний момент для того, чтобы начать действовать.

Количество ввезенных в Латвию одежды и текстиля впечатляет - в год в среднем около 27 000 тонн, из которых более 10 тонн - ношенная одежда. Когда все это из шкафа попадет в мусор - вопрос не слишком долгого времени и личного стиля.

Возможности сдачи пользованного текстиля ограничены - на самом деле, просто капля в океане мусора. Его можно оставить в некоторых благотворительных магазинчиках или поместить в специальные урны, расположенные в супермаркетах или имеющиеся у наиболее богатых самоуправлениях под Ригой.

Мало кому хватает решимости, например, нестись со старой одеждой и горой подушек на багажнике велосипеда через весь город в пункт пожертвования. Куда ближе обычная мусорка, использование которой, в конце концов, не дешевое удовольствие.

Таким образом, недоеденное молью пальто отправляется в контейнер с обычным бытовым мусором. Далее текстильные изделия едут на полигон, где их закапывают в землю или в редких случаях сжигают, нанося вред окружающей среде, хотя большую часть выброшенной одежды можно использовать повторно или переработать.

После смешивания с другими отходами текстиль становится испорченным.

Времени осталось не так много

Времени решить этот вопрос осталось не так много, так как с 2025 года странам Евросоюза нужно будет обеспечить разделенный сбор текстильных изделий. Это предусматривают директивы ЕС.

Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) на вопросы о ситуации с текстильными отходами в Латвии не ответило.

Пионером в сборе текстильных отходов стало предприятие Eco Baltia vide, которое в сотрудничестве с Latvijas zaļais punkts в сентября в нескольких самоуправлениях - в Риге, Марупском крае, Бабитском крае и Тукумсе - разместило 20 мусорных контейнеров, в которые можно выбросить текстильные изделия.

До года выполнения директивы ЕС - 2025, по всей Латвии планируется увеличить число таких контейнеров до 1000.

ФОТО: Latvijas zaļais punkts

Текстиль везут в Тукумс, где находится филиал повторной сортировки материала предприятия Eco Baltia vide. Пока что известно только то, что текстиль переработают, а не сожгут.

Сортировку затрудняет факт, что точно неизвестно, какой текстиль и как много жители выбрасывают, поэтому до февраля будущего года компания будет исследовать привычки, связанные с выбрасыванием текстиля, и возможности вернуть отходы в экономику.

Однако одна из известных проблем в том, что жители Латвии новую одежду покупают чаще, чем освобождаются от старой, соответственно, люди не пересматривают содержимое своего шкафа, который наполняется годами.

О том, что люди освобождаются от одежды только тогда, когда она уже в ужасном состоянии - с запахом плесени или уже лет двадцать как вышла из моды, нередко жалуются благотворительные организации.

Некоторые думают, что тряпка, который стыдно даже пол помыть, - прекрасное пожертвование для нуждающихся.

Latvijas Zaļais punkts в исследовании выяснил, что 63% жителей новую одежду приобретают не более трех раз в год, но только половина из них так же часто пересматривает содержимое своего шкафа.

Активнее всего новую одежду покупают женщины - 39% покупают одежду пять и более раз в год. О своем внешнем облике активно заботятся и молодые люди от 18 до 29 лет и жители с доходами более 1200 евро на одного члена семьи. Однако и они свои запасы одежды пересматривают довольно редко.

Опросы показали, что 89% жителей предпочтут отдать неподходящую для себя одежду для повторного использования, но чаще всего их останавливает нехватка информации о возможностях сдачи и плохая доступность пунктов сбора.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Причины, почему в Латвии до сих пор ни одно предприятие не занялось переработкой использованной одежды, - во-первых, условно небольшой объем, во-вторых, этот бизнес не обещает ни быстрой, ни большой прибыли.

Кроме того, в Латвии есть предприниматели, которые закупают старую одежду в Великобритании, сортируют и продают дальше. В цехе предприятия Textiles Latvia в Малпилсе около 20 работников сортируют привезенную из Соединенного королевства в закрытых мешках одежду - современные и качественные вещи вскоре попадают в два магазина My fashion Space - в Сигулде и Риге. Остальная же продолжает пусть в страны Африки и Пакистан.

В страны Африки попадает одежда ярких цветов и среднего качества, а Пакистану, где большая бедность, пригодится любое тряпье, которое можно надеть - даже пару кед разного цвета будут носить с удовольствием.

В мусорник попадает совсем немного. Шерстяные и хлопковые отходы попадают к производителям мебели, которые делают из этих материалов полиэстер, а кашемир возвращается в Великобританию. В месяц предприятие перерабатывает 80 тонн одежды.

Быстрый заработок бизнеса "секонд-хенд"

Председателя правления ассоциации предприятий легкой промышленности Гунтиса Страздса тревожит факт, что в Латвии в последние годы в больших количествах ввозятся товары second hand и большое их количество "оседает в Латвии".

Крупнейшие страны-импортеры одежды - Великобритания, Германия, Литва, Эстония. Путешествие "секонда" продолжается в Беларусь, Россию, Пакистан, Камерун, Замбию, Экваториальную Гвинею, Того, Камерун.

Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют, что в 2018 году в Латвию было ввезено более 15 000 тонн пользованной одежды на 23,2 миллиона евро.

В 2018 году было экспортировано более 6000 тонн одежды на 12,6 миллионов евро. Для сравнения, в 2015 году в Латвию было ввезено почти вдвое меньше пользованной одежды - на 15,8 миллионов евро, а экспортировали на 6,2 миллиона евро.

"Мы стали сборщиками европейских отходов", - говорит Гунтис Страздс, указывая, что это проблема, которая сама по себе никуда не пропадет, и последствия мы вскоре заметим.

Эксперт указывает, что в последние годы в Латвию ввозят больше пользованной одежды, чем в кризисные годы.

"Около 15 000 тонн одежды "секонд-хенд" ежегодно! Это образует 54% от всей готовой одежды, ввозимой в Латвию. Пять, шесть тысяч тонн экспортируют дальше в развивающиеся страны, но остальное остается здесь. Где это все?", - риторически вопрошает Страздс.

Вопреки факту, что жители Латвии в больших количествах скупают ношенную европейцами одежду, Страздс с сожалением упоминает, что экспортируется 90% от произведенной в Латвии готовой одежды высокого качества.

"Очень примитивный и быстрый бизнес", - говорит о рынке товаров "секонд-хенд" Страздс. Не нужно придумывать новые идеи, не нужно развиваться, ничего не нужно показывать - просто продать дальше купленные по дешевке или пожертвованные вещи и деньги капают.

По его мнению, этот бизнес нельзя назвать "очень этичным". Прибыль на бизнесе "сэконда" огромна!

Конкуренция на рынке товаров "секонд-хенд" жесткая, но крупнейшие игроки год от года увеличивают прибыль.

Оборот Humana Latvia в прошлом году составил 7,7 миллиона евро, а прибыль достигла 980 тысяч евро. В свою очередь оборот ILP market составил 9,5 миллионов, а прибыль - 2,3 миллиона евро.

ФОТО: Reuters/ScanPix

"В каком состоянии одежда, которая приходит, данных нет, но профессионалы знают, сколько можно заработать с каждого килограмма".

Это примерно 50 центов прибыли с килограмма. С 15 миллионов тонн чистая прибыль - четыре миллиона евро.

Истинная цена нового гардероба

Вместе с новой одеждой в Латвии ежегодно остается около 20 000 тонн одежды. Где она вся остается?

"Попадает в мусорник - вопрос, через сколько лет", - говорит Страздс, напоминая, что "накопленные тряпки" - угроза экологии.

Он считает, что к бизнесу пользованной одежды стоит применять налог на природные ресурсы - это хоть немного решило бы ситуацию, и напомнило, что "объем ввезенной в маленькую Латвию одежды огромен".

"Рано или поздно мы придем к тому, что текстильных отходов будет так много, что мы не сможем от них избавиться", - заявил Страздс.

Поэтому сейчас последнее время, чтобы серьезно взяться за сортировку текстильных изделий.

Эксперт напоминает, что мы "никуда далеко не ушли с ни сортировкой стеклянных, ни пластиковых бутылок".

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

"Тенденции моды меняются несколько раз за сезон, а переработка одежды - технически сложная процедура.

Есть вещи, которые нужно делать руками, которые нельзя механизировать. Нужно постирать, вытащить молнию, к примеру, джинсы нужно разрезать на куски.

Свитера уничтожить легче. После этого одежду нужно рассортировать по цветам".

Руководитель ассоциации рассказывает, что из кусков одежды можно делать мягкие игрушки, мебель и много чего другого, но это бизнес, требующий вложений, который не несет быстрой прибыли.

Может ли мода ужиться с окружающей средой?

"Одна вещь, которая помогает понять эти огромные объемы, - это факт, что в среднем один кусок одежды весит полкилограмма (пальто больше, шарфик меньше)", - начинает эксперт долгосрочности моды Даце Акуле.

Если Латвия в год ввозит 15 миллионов единиц пользованной одежды, то выходит шесть "тряпок" "секонд-хенд" на одного жителя Латвии в год.

Исследования показали, что каждый житель Латвии в среднем приобретает восемь единиц новой одежды.

В результате получается, что территорию Латвии можно буквально укутать в рубашки, штаны, пальто и пледы.

Даце Акуле обращает внимание на то, что в статистических данных и близко не видно всего потока одежды.

"Проданное онлайн частным лицам, ввезенное различными благотворительными организациями, полученная в виде пожертвований одежда", - упоминает она невидимую сторону оборота одежды.

Однако огромное количество магазинов "секонд-хенд" удивляет. В Латвии есть города, где только и единственно магазины пользованной одежды, например, Руйиена.

В городе на севере Видземе проживают неполные три тысячи жителей, есть несколько производственных предприятий, средняя школа, медицинские учреждения, но за одеждой руйиенцам приходится ездить в Валмиеру или обходиться купленным в "секонд-хенд".

В супермаркете можно купить новые носки - и это все. В селах бизнес пользованной одежды доминирует. К примеру, сеть магазинов R.D.A. с 63 магазинами охватывает всю Латвию. Магазин организует и выездную торговлю.

Нужно принять во внимание, что тема пользованной одежды тесно связана с социальными проблемами, продолжает Даце Акуле.

"В благотворительном магазине Otrā elpa я слышала, что бездомные приходят, берут одежду, какое-то время носят, выбрасывают и идут за новой". С этикой потребления бездомных все понятно, но подобным образом действуют и те, кто считает, что "им все полагается бесплатно".

Социальные работники рассказывают о многодетных семьях, которые носят одежду и через пару недель выбрасывают за забор или сжигают.

Вы заметили - в таких центрах как Alfa, Spice, Domina и так далее - среди магазинов одежды нет ни одного магазина "секонд-хенд"?

"Может быть это политика супермаркетов - чтобы не было конкуренции. Иначе может получиться, что в магазине пользованной одежды можно найти одежду того же бренда из предыдущей коллекции за цену во много раз меньше".

Даце Акуле рассказывает, что индустрия моды ищет компромисс с уважением к окружающей среде. В новых линиях одежды показывается тема долгосрочной моды - дизайнеры в своих коллекциях соблюдают принцип оборота экономики, в частности, на одежде не появляются детали "просто так", затрудняющие переработку.

К примеру, молнии, которые ничему не служат, декоративные пуговицы, застежки. "Очень мало стопроцентно чистой, одежды из одного волокна, чаще всего имеются примеси - в джинсах - эластан, в жакетах - синтетика, чтобы не мялись. Индустрия ищет выход, но пока идеальных решений нет".

В Латвии есть несколько небольших предприятий, которые нашли возможность делать из старой одежды новые вещи. Швейная студия Lude из отходов одежды создает великолепные лоскутные одеяла, ковры и ковровые изделия.

Жительница Резекне Велга Круковска на своем предприятии Velga Code из "безнадежных вещей" создает оригинальную дизайнерскую одежду, студия Zīle делает из старых хлопковых рубашек стильные платья.

"В Латвии - супертворческие люди! У нас есть умения, давно утерянные в других странах Европы - мы можем вязать, в том числи и крючком, вышивать, латать. Наши навыки ручного труда нужно применять в этой сфере", - говорит Даце Акуле, призывая подумать, сколько необычного и ценного можно сделать из пользованной одежды.