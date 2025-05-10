На Рижском Центральном рынке до сих пор можно приобрести различные товары из России и Беларуси. В списке санкционных они не значатся, однако это вызывает вопрос - насколько этично таким образом поддерживать страны-агрессоры, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу 4. studija (LTV).
По пути к павильону с конфетами взгляд привлекают продукты с надписями на кириллице. Особенно бросается в глаза упаковка лапши быстрого приготовления - произведено в России. Майонез - тоже оттуда.
Согласно новым правилам, необходимо указывать страну происхождения продукта, но на рынке это делает лишь небольшая часть продавцов - и в основном тогда, когда это им выгодно.
К примеру, происхождение из Украины или Великобритании указывается с гордостью, а о России - ни слова.
Зайдя в павильон, найти прилавок с конфетами оказалось несложно: широкий выбор продукции из России. Продавец утверждает - есть и украинские. Напротив - другой прилавок с такой же ситуацией. Продавец говорит, что продает эти конфеты, потому что они нравятся людям. Также в продаже есть латвийские конфеты. Однако информация о стране-производителе на прилавке отсутствует.
Не запрещено, но призывают к ответственности
"В Латвии нет полного запрета на ввоз и продажу продуктов питания из России, однако мы призываем как продавцов, так и покупателей быть ответственными и обращать внимание на страну происхождения продукции", — отметил представитель предприятия Rīgas nami Янис Бунте.
"Администрация Центрального рынка постоянно следит за тем, чтобы торговля происходила в соответствии с законодательством, в том числе проверяет сопроводительные документы на ассортимент и сроки годности", - добавил он.
Другими словами, с документами все в порядке. Но как насчет моральных принципов? Это уже на совести каждого предприятия.
Хотя за первые два месяца этого года в Латвию все еще импортировали товары из России на сумму 51 миллион евро, а из Беларуси - на 17 миллионов, наблюдается значительное снижение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы упали вдвое.
Министерство экономики: запрет возможен только на уровне ЕС
Можно ли полностью запретить все товары? Латвия самостоятельно это сделать не может, указали в Министерстве экономики.
"Достичь такой договоренности сложно, но если уже были приняты санкционные списки и страны-члены смогли договориться, значит, это возможно. Однако за всем этим должна стоять тщательная аналитика. Влияние на каждую страну разное, поэтому часто споры касаются не самой идеи, а экономических последствий, которые возникнут после реализации. Возможно, нужны переходные периоды и так далее. Это масштабные обсуждения на уровне ЕС", - пояснили в министерстве.
Сейчас импортом товаров из России занимаются 40 латвийских компаний, из Беларуси - 28. В основном под запрет попадают промышленные товары: алмазы, золото, марганцевая руда, автозапчасти. С марта прошлого года действует запрет и на ряд продуктов питания - овощи, фрукты, злаки и корм для животных. Этот запрет продлен до 1 июля 2026 года. Однако Латвия на этом не собирается останавливаться - рассматриваются и другие возможные ограничения.
"На уровне ЕС сейчас ведутся обсуждения о повышении таможенных пошлин на все сельскохозяйственные продукты, кроме рыбной продукции. Если это предложение будет принято, то после его вступления в силу конфеты, импортируемые из России, также будут облагаться повышенным таможенным налогом", - сообщила представитель Министерства земледелия Даце Фреймане.
Это значит, что российские конфеты на Центральном рынке подорожают, что, возможно, снизит интерес покупателей до тех пор, пока они не исчезнут с прилавков. Это один из сценариев. Однако не исключено, что эти конфеты настолько любимы, что даже повышенный налог не повлияет на спрос, сообщает программа.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!