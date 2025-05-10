"Администрация Центрального рынка постоянно следит за тем, чтобы торговля происходила в соответствии с законодательством, в том числе проверяет сопроводительные документы на ассортимент и сроки годности", - добавил он.

Другими словами, с документами все в порядке. Но как насчет моральных принципов? Это уже на совести каждого предприятия.

Хотя за первые два месяца этого года в Латвию все еще импортировали товары из России на сумму 51 миллион евро, а из Беларуси - на 17 миллионов, наблюдается значительное снижение: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы упали вдвое.

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Министерство экономики: запрет возможен только на уровне ЕС

Можно ли полностью запретить все товары? Латвия самостоятельно это сделать не может, указали в Министерстве экономики.

"Достичь такой договоренности сложно, но если уже были приняты санкционные списки и страны-члены смогли договориться, значит, это возможно. Однако за всем этим должна стоять тщательная аналитика. Влияние на каждую страну разное, поэтому часто споры касаются не самой идеи, а экономических последствий, которые возникнут после реализации. Возможно, нужны переходные периоды и так далее. Это масштабные обсуждения на уровне ЕС", - пояснили в министерстве.