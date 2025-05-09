Когда откроется Рижская телебашня и что ждет посетителей?

Рижская телебашня является одной из самых заметных достопримечательностей столицы, но с 2019 года она закрыта для посещения в связи с реконструкцией. Государство планировало обновить телевышку за пять лет, однако процесс затянулся. Наконец Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) объявил сроки завершения реконструкции. TVNET+ вспомнил изначальные амбициозные планы и сравнил их с тем, что будет ждать посетителей после всех корректировок.