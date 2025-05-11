Видео Программа выяснила, почему в Елгаве до сих пор нет нового рынка

"Дело в том, что в основном мы как нынешнее руководство думы больше ориентируемся на крупные проекты, на которые можно привлечь европейские средства. А на мелкие проекты у нас просто не хватает средств, потому что на них приходится тратить исключительно собственные деньги", - объясняет Стродс. Он призывает жителей подавать заявки и реализовывать такие проекты через бюджеты участия.

На последних выборах в самоуправления долгосрочные союзники у власти в Елгаве - СЗК и Национальное объединение - получили 8 (6+2) из 15 мандатов. Для создания устойчивой коалиции к ним присоединились двое депутатов от движения Par! ("За!"), ранее критиковавшие руководство Елгавы.

"Мы не просили должности в думе, потому что в таком случае стали бы частью власти. Поэтому у нас независимая позиция. Мы независимы, можем и критику высказывать. Мы добились многого - например, добивались сокращения сроков по проекту рынка. Также не стесняемся возражать против сомнительных закупок, как аренда автомобилей", - говорит депутат Улдис Думиньш ("За!").

Депутат Андрей Пагор, на этих выборах баллотирующийся от объединения "Суверенная власть" в списке "Младолатыши", говорит:

"Если вы поговорите с елгавчанами, у нас есть такая фраза - Елгава принадлежит своим. Это означает, что руководство, которое здесь уже 24 года, для сохранения власти назначает на ключевые должности своих людей. Есть конкретные примеры и из других партий.

На муниципальные выборы в Елгавскую думу поданы 12 списков кандидатов. Несколько из них участвуют в выборах впервые, хотя среди кандидатов есть как бывшие, так и действующие депутаты.

Одним из самых критикуемых решений считается расточительство городских властей, в том числе аренда дорогих автомобилей.

На предыдущих выборах голосовать пришли лишь около трети жителей, и чтобы пройти в думу, списку хватало примерно 800 голосов.

Хотите, чтобы я подготовил краткий аналитический обзор по положению в Елгавской думе перед выборами?"

Видео: Сюжет программы De Facto