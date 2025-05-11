Видео Программа выяснила, почему в Елгаве до сих пор нет нового рынка

Елгава, в которой проживает почти 55 000 человек, является четвертым по величине самоуправлением в Латвии. Но оно отнюдь не относится к числу самых успешных - Елгава получает деньги из фонда выравнивания, но с трудом привлекает предпринимателей. Своеобразным зеркалом экономической ситуации в городе является история о том, как Елгава уже почти десять лет пытается обустроить новую рыночную площадь. Проект стартовал в 2016 году, несколько раз продлевался, а новый рынок до сих пор не сдан в эксплуатацию, сообщает программа De Facto.
В 2016 году Елгавская дума приняла решение, что частично принадлежащему ей предприятию SIA Jelgavas tirgus в течение трех лет нужно построить новый рынок возле вокзала. Когда этот срок истек, в 2019 году дума изменила решение, увеличив срок до шести лет. В 2022 году срок снова продлили - уже до восьми лет. И даже этого оказалось недостаточно.
На заседании Елгавской думы 25 июля 2024 года прокурист компании JLa Developers, которая сейчас строит новый рынок, Максим Пейнер пообещал: "Мы планируем 1 ноября начать процедуру сдачи объекта и параллельно завершить внутренние отделочные работы. (...) С нашей стороны мы тоже хотим как можно скорее закончить этот объект".
Оппозиционный депутат думы Андрис Томашунс ("Новое Единство") с долей сарказма тогда предложил: "Может, стоит сразу продлить срок до следующего июля -спокойно, без спешки сдайте - все рекорды уже побиты, полгода туда или сюда... не имеет значения".
Прошлым летом дума дала еще полгода. А в декабре действительно потребовалось еще одно продление - срок, установленный на январь, теперь сдвинулся на май. На вопрос, когда же откроется новый рынок, мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК) ответил: "Когда объект примет строительная инспекция (...). Думаю, к празднику Лиго рынок будет".
Реализаторы проекта нового рынка - Улдис Лайзанс и Владимир Шалаев, ранее также участвовавший в различных инвестиционных проектах в Елгаве, - в настоящее время находятся под следствием по обвинению в отмывании денег и сокрытии бухгалтерских документов. Доли участвующих в проекте компаний арестованы по запросу следователей, а обязательства по строительству переданы другой фирме.
Эта "эпопея с рынком" продолжается уже на протяжении работы третьей думы подряд и, похоже, затянется и на период деятельности следующей. Одно в этом процессе остается неизменным - руководство города, которое уже 24 года находится в руках Андриса Равиньша.
Число предприятий на тысячу жителей в Елгаве составляет 69,3 - меньше, чем в среднем по стране, - и ставит город на 14-е место. Елгава также входит в число самоуправлений, получающих деньги из Фонда выравнивания.
Оппозиционный депутат Айгарс Рублис ("Новое Единство") критикует руководство думы, считая, что город не прикладывает достаточно усилий для привлечения инвесторов.
"Сейчас инвестиции привлекаются странными способами - выбирается предприниматель, который несколько месяцев назад только начал свою деятельность, и в результате он не справляется с задачами, поставленными перед ним. (...) Такой подход к выбору инвестора создает впечатление, что другим предпринимателям здесь нечего делать. Все уже решено. Я считаю, что это очень неправильно с точки зрения развития города и это нужно менять", - заявил Рублис.
Самоуправление продало землю под существующим рыночным павильоном местной компании KULK - давнему союзнику Елгавской думы, предоставляющему различные услуги. Сотрудничество самоуправления с KULK привлекло внимание Совета по конкуренции. В одном случае - по поводу организации вывоза мусора - был наложен штраф, который Елгава оспорила.
А два года назад, изучая практику закупок услуг по уборке улиц, совет пришел к выводу, что квалифицироваться мог только действующий поставщик услуг, и призвал устранить эту проблему. Тем не менее именно он до сих пор убирает улицы. Мэр Андрис Равиньш комментирует:
"KULK участвует во всех конкурсах, он подает свои предложения. И то, что его предложение лучшее - это значит, оно лучшее".
Сейчас Елгава сосредоточилась на развитии индустриальных парков, особенно подчеркивая важность бывшей территории аэродрома площадью около 300 гектаров. Эта территория уже не раз пыталась развиваться в разных направлениях, но безуспешно. Сейчас, по словам Равиньша, достигнута договоренность с двумя арендаторами.
"Сейчас наша приоритетная задача - развивать как Земгальский индустриальный парк, так и индустриальный парк Лиелупе. Развивая эти парки, мы будем развивать и предпринимательство", - заявил мэр.
Хотя близость к Риге и хорошее транспортное сообщение можно было бы считать благоприятными условиями для развития бизнеса, в Елгаве это считают также и минусом.
"Предположим, кто-то пробует открыть симпатичное кафе или кинотеатр - и банкротит. Рига слишком близко, с тем же ассортиментом и предложениями, а клиентов тут просто меньше. Ну не пойдет человек в один и тот же бар пять раз в неделю", -говорит вице-мэр Елгавы Юрий Стродс (Нацобъединение).
Мэр и вице-мэр города во многих проблемах, касающихся благосостояния жителей, винят правительство страны. Они также утверждают, что не относятся высокомерно к простым горожанам. Например, по вопросу обустройства тротуаров и освещения в районе с интенсивным движением жители собрали более 300 подписей. Но дума отказалась рассматривать вопрос, так как среди подписавшихся были и незадекларированные в Елгаве лица.
"Дело в том, что в основном мы как нынешнее руководство думы больше ориентируемся на крупные проекты, на которые можно привлечь европейские средства. А на мелкие проекты у нас просто не хватает средств, потому что на них приходится тратить исключительно собственные деньги", - объясняет Стродс. Он призывает жителей подавать заявки и реализовывать такие проекты через бюджеты участия.
На последних выборах в самоуправления долгосрочные союзники у власти в Елгаве - СЗК и Национальное объединение - получили 8 (6+2) из 15 мандатов. Для создания устойчивой коалиции к ним присоединились двое депутатов от движения Par! ("За!"), ранее критиковавшие руководство Елгавы.
"Мы не просили должности в думе, потому что в таком случае стали бы частью власти. Поэтому у нас независимая позиция. Мы независимы, можем и критику высказывать. Мы добились многого - например, добивались сокращения сроков по проекту рынка. Также не стесняемся возражать против сомнительных закупок, как аренда автомобилей", - говорит депутат Улдис Думиньш ("За!").
Депутат Андрей Пагор, на этих выборах баллотирующийся от объединения "Суверенная власть" в списке "Младолатыши", говорит:
"Если вы поговорите с елгавчанами, у нас есть такая фраза - Елгава принадлежит своим. Это означает, что руководство, которое здесь уже 24 года, для сохранения власти назначает на ключевые должности своих людей. Есть конкретные примеры и из других партий.
На муниципальные выборы в Елгавскую думу поданы 12 списков кандидатов. Несколько из них участвуют в выборах впервые, хотя среди кандидатов есть как бывшие, так и действующие депутаты.
Одним из самых критикуемых решений считается расточительство городских властей, в том числе аренда дорогих автомобилей.
На предыдущих выборах голосовать пришли лишь около трети жителей, и чтобы пройти в думу, списку хватало примерно 800 голосов.
Хотите, чтобы я подготовил краткий аналитический обзор по положению в Елгавской думе перед выборами?"
Видео: Сюжет программы De Facto
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!