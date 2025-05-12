Правительство сократит расходы бюджета на 150 миллионов евро

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) отметил, что сделан первый шаг на пути к снижению расходов государства, и уже в июне ожидается "реальный результат". При этом конкретных вариантов экономии партии пока не называют.

Ранее министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что в ближайшие годы в системе государственного управления можно найти возможности сэкономить до 450 миллионов евро, которые можно будет перенаправить на финансирование обороны и других приоритетов без увеличения общего объема бюджета.

Министр пояснил, что возможны два сценария: "плоский", при котором каждое министерство и ведомство получит указание сократить свои расходы на 5% и само решит, как это сделать, или же структурный сценарий, при котором экономия достигается за счет конкретных изменений и реформ в определённых сферах.

На внеочередном заседании Сейма, посвященном обсуждению доклада о фискально-структурном плане Латвии на 2025-2028 годы, Ашераденс подчеркнул, что фискальная политика в ближайшие годы должна обеспечить уровень государственного долга не выше 55% от ВВП. Кроме того, до 2029 года необходимо снизить дефицит бюджета до уровня 1,5% от ВВП, что потребует значительного сокращения и повышения эффективности госрасходов в следующие три года, признал министр финансов.