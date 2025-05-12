Правительство сократит расходы бюджета на 150 миллионов евро

Министерствам предстоит пересмотреть свои расходы минимум на 150 миллионов евро. Конкретные предложения по снижению государственных затрат правительство ожидает от Министерства финансов уже в июне. Об этом в понедельник, 12 мая, журналистам после заседания коалиционных партий заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Глава правительства пояснила, что до конца июня ведомства должны подготовить планы, позволяющие сократить расходы бюджета как минимум на 150 миллионов евро, чтобы высвободить средства для финансирования приоритетных направлений - обороны, образования и улучшения демографической ситуации.
После того, как первые предложения будут представлены, работа продолжится, и экономия госрасходов может стать еще более существенной, отметила Силиня.
Премьер-министр подчеркнула, что в июне необходимо принять принципиальные решения, позволяющие продвинуться в реализации приоритетов, ранее обозначенных правительством.
Она отметила, что одним из эффективных способов выполнения поставленных задач и повышения обороноспособности страны является использование доступных Европейских финансовых инструментов.
Силиня также заявила, что продолжатся переговоры с органами местного самоуправления по программам, направленным на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. Для реализации таких инициатив потребуются дополнительные средства, однако без тщательных обсуждений о перераспределении уже имеющихся финансовых ресурсов и улучшении управления ими обойтись не удастся, подчеркнула премьер-министр.
"Правительство должно сосредоточиться на повышении эффективности управления и направлении финансовых потоков на четко обозначенные приоритеты", - заявила она.
Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) отметил, что сделан первый шаг на пути к снижению расходов государства, и уже в июне ожидается "реальный результат". При этом конкретных вариантов экономии партии пока не называют.
Ранее министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что в ближайшие годы в системе государственного управления можно найти возможности сэкономить до 450 миллионов евро, которые можно будет перенаправить на финансирование обороны и других приоритетов без увеличения общего объема бюджета.
Министр пояснил, что возможны два сценария: "плоский", при котором каждое министерство и ведомство получит указание сократить свои расходы на 5% и само решит, как это сделать, или же структурный сценарий, при котором экономия достигается за счет конкретных изменений и реформ в определённых сферах.
На внеочередном заседании Сейма, посвященном обсуждению доклада о фискально-структурном плане Латвии на 2025-2028 годы, Ашераденс подчеркнул, что фискальная политика в ближайшие годы должна обеспечить уровень государственного долга не выше 55% от ВВП. Кроме того, до 2029 года необходимо снизить дефицит бюджета до уровня 1,5% от ВВП, что потребует значительного сокращения и повышения эффективности госрасходов в следующие три года, признал министр финансов.
Ашераденс заявил, что в ближайшие годы в государственном секторе необходимо сэкономить не менее 450 миллионов евро. Для этого будет сокращен госаппарат, прекращено выполнение некоторых функций, объединены государственные учреждения, а возможно, и некоторые министерства.
Министр финансов также сообщил, что в первом квартале налоговые поступления превысили прогноз на 54 миллиона евро. Вместе с тем он допустил, что за весь текущий год налоговые доходы, вероятно, будут выполнены лишь на 99% от запланированного.
Со своей стороны, Союз зеленых и крестьян (СЗК) заявил, что призовет коалиционные партии договориться о необходимости снижения расходов государственного управления, одновременно установив ясные принципы и критерии такого сокращения.
Глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис отметил, что министерства уже приступили к разработке проекта бюджета на 2026 год и планируют дальнейшее развитие своих отраслей, поэтому сейчас самое время для правительства чётко определить объем и методику сокращения расходов. Сэкономленные средства затем будут направлены на государственную безопасность, решение демографических проблем, поддержку здравоохранения и образования.
По мнению правления СЗК, расходы государственного бюджета необходимо сократить минимум на 5%. Поэтому партия призывает правительство не затягивать с решением о сокращении расходов на госуправление и как можно скорее определить необходимые реформы, которые позволят добиться экономии.
СЗК также подчеркнул необходимость четкого сигнала от правительства и конкретного видения того, как, осуществляя реформы и снижая бюрократическую нагрузку, можно улучшить ситуацию в государственном бюджете и получить дополнительные средства для реализации важнейших социальных и экономических задач.
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