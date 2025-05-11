В Латвии увеличилось число получателей пенсий по инвалидности

В прошлом году в стране было зарегистрировано 76 465 получателей пенсий по инвалидности, тогда как в конце 2021 года их было 74 488. В то же время за этот период значительно сократилось число людей, получавших пенсии по инвалидности в размере до 160 евро. В конце 2021 года таких было 27 074, а к концу 2024 года - только 276 человек.

Более чем вдвое выросло количество получателей пенсий по инвалидности свыше 500 евро - с 4087 человек в конце 2021 года до 8230 человек в прошлом году.

В 2023 году наибольшее количество получателей - 32 435 человек - получали пенсии в диапазоне от 160,1 до 230 евро (в конце 2021 года - 22 886). Пенсии в размере от 230,1 до 300 евро в прошлом году получали 17 057 человек (в конце 2021 года - 11 921), а количество получателей пенсий от 300,1 до 500 евро к концу 2023 года составило 18 474 человека (в 2021 году - 8545).