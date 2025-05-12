Суд снова рассмотрит иск Krājbanka к бывшему руководству

Окружной суд рассматривает апелляционную жалобу на решение Рижского городского суда, принятое в 2024 году. Этим решением суд отклонил исковые требования Latvijas Krājbanka и отменил обеспечительные меры, введенные ранее постановлением судьи Рижского окружного суда от 26 марта 2014 года.

Ранее сообщалось, что первоначально исковое заявление в окружной суд было подано против председателя совета Krājbanka Раймондаса Баранаускаса, его заместителя и совладельца банка Владимира Антонова, президента банка Ивара Приедитиса, членов правления Мартиньша Залана, Светланы Овчинниковой и Дзинтарса Пелцбергса, вице-президента литовского банка Snoras Наглиса Станчикаса, члена наблюдательного совета Snoras Олега Сухорукова, а также компаний Meinl Bank и Melfa Group Ltd.

Как ранее пояснил представитель администратора Krājbanka компании KPMG Baltics Оскар Фирманис, иск был подан в связи с признанием недействительными договоров о предоставлении обеспечения. "Выяснилось, что Krājbanka предоставила финансовые залоги в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. Теперь эти договоры оспариваются, и выплаченные средства подлежат возврату", - пояснил Фирманис.

Как уже сообщалось ранее, в конце 2011 года в Krājbanka был выявлен недостача средств в размере около 100 миллионов латов (приблизительно 142 миллиона евро). Вскоре после этого, 23 декабря того же года, Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным. Ввиду обнаруженного крупного дефицита средств, совет Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) принял решение остановить оказание всех финансовых услуг банком Krājbanka.