"Маскачка не меняется": за что парня привязали к дереву? Комментарий автора видео
В воскресенье, 29 сентября, пользователь социальной сети Facebook Шота Шотавич выложил видео со словами "Маскачка не меняется". На видео - привязанный к дереву парень, говорящий "Позовите полицию", но в то же время отказывающийся от того, чтобы его освободили. Автор на момент съемки и предположить не мог, что ролик вызовет такой ажиотаж - за несколько дней он набрал 100 тысяч просмотров и более 3000 репостов.
Если вы каким-то чудом упустили это видео, вот оно!
Видео: "Маскачка не меняется" (Предупреждаем, в видео звучит ненормативная лексика)
Автор: Шота Шотавич (Настоящее имя Шота Цховребов - Прим.ред)
Портал TVNET связался с автором ролика и узнал подробности - в чем было дело, кто и за что наказал бедолагу.
Как рассказал Шота Цховребов, события развивались в воскресенье, 29 сентября, на улице Маза Кална - на полянке за домами.
Шота шел с друзьями мимо и уже и прошел бы дальше, но их окликнул местный парень, обратившись к ним по именам.
Диалог был такой:
- Главное, не развязывайте его!
- Кого?
- Да мы там друга наказали...
- За что?
- Он изменил своей жене с моей сестрой.
В этот момент Шота понял, что такое стоит увидеть собственными глазами. Увиденное заснял.
Шота попросил ребят отвязать парня, они в ответ пообещали, что отпустят его минут через 30, максимум - час, так как на тот момент только-только его привязали и хотят проучить.
Шота с друзьями ушел со спокойным сердцем, так как на месте оказались уже и другие местные жители, пообещавшие проследить, чтобы парня вскоре отвязали.
По словам Шоты, история действительно закончилась мирно - на следующий день он видел уже всю компанию вместе.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила TVNET, что 29 сентября была получена информация о привязанном к дереву мужчине в Латгальском предместье. Прибыв на место, привязанного там уже не было. Стражи порядка установили личность мужчины и связались с ним, однако у него не было никаких претензий в связи с происшествием. Он пояснил, что это была шутка.