"Маскачка не меняется": за что парня привязали к дереву? Комментарий автора видео

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Видео: "Маскачка не меняется" (Предупреждаем, в видео звучит ненормативная лексика)

Автор: Шота Шотавич (Настоящее имя Шота Цховребов - Прим.ред)

Портал TVNET связался с автором ролика и узнал подробности - в чем было дело, кто и за что наказал бедолагу.

Как рассказал Шота Цховребов, события развивались в воскресенье, 29 сентября, на улице Маза Кална - на полянке за домами.

Шота шел с друзьями мимо и уже и прошел бы дальше, но их окликнул местный парень, обратившись к ним по именам.

Диалог был такой:

- Главное, не развязывайте его!

- Кого?

- Да мы там друга наказали...

- За что?

- Он изменил своей жене с моей сестрой.

В этот момент Шота понял, что такое стоит увидеть собственными глазами. Увиденное заснял.

Шота попросил ребят отвязать парня, они в ответ пообещали, что отпустят его минут через 30, максимум - час, так как на тот момент только-только его привязали и хотят проучить.

Шота с друзьями ушел со спокойным сердцем, так как на месте оказались уже и другие местные жители, пообещавшие проследить, чтобы парня вскоре отвязали.

По словам Шоты, история действительно закончилась мирно - на следующий день он видел уже всю компанию вместе.