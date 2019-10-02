Навыки, с которыми рождается малыш: как их развивать?

Сертифицированный физиотерапевт, духовная акушерка и консультант по грудному вскармливанию Лиене Григане рассказывает, как развивать у малыша эти навыки.

Осязание развивается уже в животе у мамы

Лиене Григане подчеркивает, что нельзя понять то, чего мы не знаем. Поэтому уделите время тому, чтобы узнать и увидеть, насколько способен ваш ребенок. Первым из органов чувств у малыша развивается осязание. Родившись,

с его помощью младенец получает информацию об окружающем мире - может различать объекты по форме, текстуре, температуре и т. д.

Прикосновения являются также способом познакомиться с родителями.

Слуховая память развивается с 28-й недели беременности

С 24-й по 28-ю неделю беременности у малыша уже полностью развивается слух, и с этого момента он начинает реагировать на звуки. Возможно, песенка, которую он слышал еще в животе у мамы, станет его любимой после рождения. Пение укрепляет связь с ребенком - дети становятся спокойнее и легче успокаиваются.

Только что родившийся ребенок, руководствуясь в том числе и запахом, ищет и находит грудь

Уже с 29-й недели беременности у малыша наблюдается реакция на запах.Духовная акушерка и консультант по грудному вскармливанию Лиене Григане отмечает, что малыши успокаиваются, если рядом с ними кладут одежду, пахнущую мамой.

Сразу после рождения зрение достаточно хорошее, чтобы рассмотреть маму и папу

Расстояние, на котором видит младенец сразу после рождения, составляет примерно 25 см - именно столько, чтобы он мог нас видеть, когда находится на руках и у груди.

Только что родившийся малыш может копировать выражение лица и жесты. Он учится, внимательно наблюдая и подражая, и даже может распознавать лица, например, мамы и папы.

Новорожденные говорят с нами на языке тела и плача

По словам Лиене Григане, только что родившийся ребенок, конечно, не разговаривает, но очень важно, чтобы мы уделяли время наблюдению за ним. Иначе как же мы сможем его узнать?

Только что родившимся детям присущи врожденные рефлексы

Это неосознанные движения - например, ползание, хватание, поиск груди, сосательный рефлекс и др. Благодаря этим рефлексам ребенок, помещенный на живот к маме, может сам найти ее грудь и добраться до нее. В ближайшие несколько недель рефлексы постепенно сменяются осознанными движениями.

Как помочь своему ребенку развиваться?

Лиене Григане предлагает: "Будь со своим малышом в неспешных, уважительных отношениях. Находясь вместе с ним - кормя, переодевая, нянчаясь с ним или купая - уделяй ему свое безраздельное внимание.

Говори с ним. Перед тем, как планируешь что-то делать с малышом (одеть, взять на руки, посадить в ванночку и др.), расскажи, что именно будешь делать.

Так он будет себя чувствовать в большей безопасности.

Вам принадлежит все время мира, чтобы узнать друг друга и создать тесные, полные любви и уважения отношения. Такая связь с родителями поможет малышу более безопасно чувствовать себя в жизни и будет способствовать его развитию".

Более подробную информацию о навыках, с которыми рождаются дети, о том, как их развивать в первые месяцы жизни, а также получить ответы на другие вопросы можно на семинарах Gaidību 4dienа, проходящих в последний четверг каждого месяца.

На них обсуждаются наиболее важные вопросы, связанные с беременностью: питание и физическая активность будущих мам, красота и уход за ребенком, непосредственно процесс родов, эмоциональная связь между родителями и ребенком, воспитание детей и их развитие.