В бывшем концлагере Бухенвальд начался поиск нацистских туннелей с награбленными ценностями

В последние годы все больше ученых считают, что похожих взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен может быть ещё больше. На вышедшем в свет в 1990-е годы плане подземелий отмечены восемь неизвестных бункеров. Некоторые допускают возможность того, что там может быть "Янтарная комната".