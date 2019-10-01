В бывшем концлагере Бухенвальд начался поиск нацистских туннелей с награбленными ценностями

Исследователи полагают, что в каменоломнях Бухенвальда могут быть взорванные туннели с награбленными ценностями, есть те, кто полагают, что там могла храниться "Янтарная комната". Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на MDR.
Два таких взорванных туннеля, которые использовали нацисты, чтобы хранить награбленное, были найдены весной 1945 года военными США.
В последние годы все больше ученых считают, что похожих взорванных туннелей в прилегающем к лагерю районе каменоломен может быть ещё больше. На вышедшем в свет в 1990-е годы плане подземелий отмечены восемь неизвестных бункеров. Некоторые допускают возможность того, что там может быть "Янтарная комната".
Бухенвальд являлся самым крупным нацистским концлагерем на территории Германии. С 1937 по 1945 годы через него прошли 250 тысяч заключенных почти со всей Европы.