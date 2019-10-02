Ср, 2.10.2019
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Названа страна Балтии, которая подала больше всего заявок на получение э-визы в Петербург

Санкт-Петербург

ФОТО: HENRY ROMERO/REUTERS/SCNAPIX

Граждане Латвии подали к первому дню работы системы электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 100 заявок на получение данного документа. Об этом сообщает ТАСС.

"Порядка 3 тыс. заявок уже сегодня [иностранцы на получение электронных виз] подали", - приводит слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича ТАСС. 

Согласно его словам, среди тех, кто подал заявку, есть граждане стран Балтии, Индии, Дании и Филиппин.

Представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко уточнил, что из стран Балтии по количеству заявок лидирует Эстония.

"Из Эстонии у нас около 400 человек, Латвия - более 100, [а также] Литва, Германия, Польша, Филиппины, Индия, Китай", - сказал он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 стран, граждане которым с 1 октября доступны поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.

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