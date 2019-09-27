МИД РФ пояснил, как туристы смогут попасть в Санкт-Петербург по электронной визе

В министерстве сообщили, что электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на специальном сайте МИД России не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла.

Никаких других документов для получения электронной визы не требуется.

"Электронные визы выдаются на 30 дней с разрешенным сроком пребывания по ним на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 8 суток с даты въезда", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пересечение границы возможно в пункте пропуска аэропорта Пулково, морских пунктах пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также автомобильных пунктах пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и в пешеходном пункте "Ивангород".

В министерстве напомнили, что въезд на территорию Петербурга и Ленинградской области по электронной визе железнодорожным транспортом в настоящее время по техническим причинам невозможен.

В списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.