430 евро за обед: "ловушка для туристов" в Риме привлекла всеобщее внимание

На чеке видно, что за этот обед путешественникам принесли счёт на 350 евро, к которым добавили 80 евро платы за обслуживание.

Как сообщается, происшествие случилось в ресторане Antico Caffè di Marte возле Замка Святого Ангела, который расположен на пути из Рима в Ватикан. Рейтинг этого ресторана на портале TripAdvisor составляет 2 из 5 на основе 204 отзывов. Все посетители, включая россиян, жалуются на мошенничество, невкусную еду и даже тараканов.

Отвечая на скандал, владельцы ресторана сказали в интервью итальянской газете Corriere de la Sera: "В нашем меню всё ясно указано; они такую цену заплатили, так как заказали не только за спагетти, но и свежую рыбу".

"Клиенты сами выбрали эти блюда", - сказали владельцы.

Однако другой посетитель ресторана на TripAdvisor оставила отзыв, где пишет, что получил похожий счёт, но определённо чувствовал себя обманутым. Цена за рыбу в меню была указана 6,50 евро за 100 грамм, однако работники посчитали большую сумму.

ФОТО: Tripadvisor

"Мы были удивлены, когда увидели тарелку, так как не ждали, что "100 грамм рыбы" будет так много. Это был наш последний день в Италии, потому мы решили, что ничего страшного. На тарелке было около двух килограмм рыбы, потому была готова заплатить от 130 до 150 евро", - рассказала CNN туристка из Германии Минха Нгока Буи.

Увидев счёт на 476 евро, посетили ресторана получили от владельца объяснение, что они съели 4,8 кг рыбы, однако автор отзыва считает, что настоящий вес был почти в два раза меньше.

К счёту также была добавлена сумма за обслуживание (40 евро), а также чаевые (40 евро).