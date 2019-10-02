В Саласпилсе задержан браконьер, поймавший краснокнижного осетра

Инспектор заявил, что браконьер в Сухой Даугаве рыбачил с помощью двух сетей, на которые у него не было лицензии. Длина одной сети составила 30 метров, а другой - 90. В улове мужчины были четыре леща и один осетр, который еще был жив. Краснокнижную рыбу отпустили обратно в реку.

Земитанс пояснил, что несколько лет назад в Даугаву были выпущены мальки осетра, чтобы возобновить популяцию этой исчезнувший вид рыб.

"На данный момент в правила Кабинета министров "О рыбалке, ловле раков и подводной охоте" осетры не вкключены, поэтому невозможно рассчитать причиненные природным ресурсам убытки, в случае, если рыбы этого вида попадают в улов", - указал он.

VVD уже предложило включить осетра в правила. Этот случай свидетельствует о том, что правительству стоит срочно сделать поправки в упомянутых правилах, добавил инспектор.

Задержанному браконьеру был оформлен административный протокол, будут подсчитаны причиненные природным ресурсам убытки, а также у него будут конфискованы резиновая лодка и принадлежности для рыбалки.