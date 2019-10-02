Ср, 2.10.2019
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В Саласпилсе задержан браконьер, поймавший краснокнижного осетра

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Инспекторы Рижского регионального управления охраны окружающей среды Государственной службы охраны окружающей  среды (VDD) на саласпилсской территории Сухой Даугавы задержали браконьера, в улове которого также был осетр, записанный в Красную книгу Латвии, сообщил старший инспектор Гинтс Земитанс. 

Инспектор заявил, что браконьер в Сухой Даугаве рыбачил с помощью двух сетей, на которые у него не было лицензии. Длина одной сети составила 30 метров, а другой - 90. В улове мужчины были четыре леща и один осетр, который еще был жив. Краснокнижную рыбу отпустили обратно в реку. 

Земитанс пояснил, что несколько лет назад в Даугаву были выпущены мальки осетра, чтобы возобновить популяцию этой исчезнувший вид рыб.

"На данный момент в правила Кабинета министров "О рыбалке, ловле раков и подводной охоте" осетры не вкключены, поэтому невозможно рассчитать причиненные природным ресурсам убытки, в случае, если рыбы этого вида попадают в улов", - указал он. 

VVD уже предложило включить осетра в правила. Этот случай свидетельствует о том, что правительству стоит срочно сделать поправки в упомянутых правилах, добавил инспектор. 

Задержанному браконьеру был оформлен административный протокол, будут подсчитаны причиненные природным ресурсам убытки, а также у него будут конфискованы резиновая лодка и принадлежности для рыбалки.

1 октября начался период на запрет добычи лососевых рыб, поэтому инспекторы VDD будут усиленно контролировать реки, где нерестятся лосось и морская форель.

Особое внимание будет уделено нерестовым местам в Гауе, Салаце, Венте и их речным бассейнам. Запрет будет действовать до 31 декабря. 

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