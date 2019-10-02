Ежегодно на наличие рака кишечника будут обследовать 70% пожилых латвийцев

По словам заместителя директора департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Лиги Гайгалы, внедрение нового теста с 1 октября до конца этого года обойдется в 742 000 евро.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что выявление рака в Латвии до сих пор было не таким успешным, как в других европейских странах, и введение нового теста для обнаружения скрытой крови в кале с помощью иммунохимического метода позволит диагностировать рак намного раньше, чтобы быстрее начать его лечение.

Тест предназначен для пациентов в возрасте от 50 до 74 лет, и проходить его можно будет как минимум раз в год.

Информировать общественность о доступности нового метода министерство собирается в первую очередь с помощью СМИ.

Также Винькеле упомянула, что каждый латвиец по крайней мере раз в год посещает своего семейного врача, поэтому и врачи, и медсестры будут обязаны информировать своих пациентов о возможности пройти финансируемую государством программу скрининга для выявления рака.

Статистика показывает, что онкологические заболевания становятся все более распространенными не только в Латвии, но и во всем мире, поэтому еще более важно, чтобы рак можно было выявить как можно раньше, сказал Дзалбс.

"Семейные врачи и пациенты должны взаимодействовать и говорить об этой проблеме. Семейные врачи должны рассказывать об этом тесте, а пациенты должны спрашивать о нем", - добавил он.