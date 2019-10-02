Государство планирует выделить 60 000 евро на семейные консультации

Для предоставления бесплатных услуг сертифицированных медиаторов в семейных спорах в 2020 году планируется выделить 60 000 евро на подпрограмму Министерства юстиции "Дотации религиозным организациям, обществам и фондам", гласят поддержанные правительством поправки к закону о медиации.
В рамках мероприятия предполагается ежегодно обеспечивать 400 услуг медиации продолжительностью в пять сессий, говорится в аннотации к поправкам.
В 2017 году на обеспечение бесплатных консультаций было выделено 45 000 евро.
Таким образом, в 2017 году 291 семья использовала бесплатные услуги медиации в семейных спорах, и в двух третях случаев процесс медиации закончился полным или частичным соглашением.
Окончательное решение о поправках будет принято Сеймом при рассмотрении госбюджета на следующий год.