Государство планирует выделить 60 000 евро на семейные консультации

В рамках мероприятия предполагается ежегодно обеспечивать 400 услуг медиации продолжительностью в пять сессий, говорится в аннотации к поправкам.

В 2017 году на обеспечение бесплатных консультаций было выделено 45 000 евро.

Таким образом, в 2017 году 291 семья использовала бесплатные услуги медиации в семейных спорах, и в двух третях случаев процесс медиации закончился полным или частичным соглашением.