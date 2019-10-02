Ср, 2.10.2019
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Государство планирует выделить 60 000 евро на семейные консультации

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Для предоставления бесплатных услуг сертифицированных медиаторов в семейных спорах в 2020 году планируется выделить 60 000 евро на подпрограмму Министерства юстиции "Дотации религиозным организациям, обществам и фондам", гласят поддержанные правительством поправки к закону о медиации.

В рамках мероприятия предполагается ежегодно обеспечивать 400 услуг медиации продолжительностью в пять сессий, говорится в аннотации к поправкам.

В 2017 году на обеспечение бесплатных консультаций было выделено 45 000 евро.

Таким образом, в 2017 году 291 семья использовала бесплатные услуги медиации в семейных спорах, и в двух третях случаев процесс медиации закончился полным или частичным соглашением.

Окончательное решение о поправках будет принято Сеймом при рассмотрении госбюджета на следующий год.

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