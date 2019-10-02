В Нью-Йорке женщина забралась в вольер со львами и стала танцевать

Как указали представители зоопарка, женщина грубо нарушила правила безопасности. Проникновений в вольер со львами могло кончиться тяжелыми травмами или даже смертью.

Посетительница танцевала в вольере и махала львам рукой. Случившееся на видео снял другой посетитель зоопарка.

Судя по кадрам, женщину вовсе не тревожит тот факт, что она находится рядом с опасными хищниками.

Пока не ясно, как именно женщина перелезла через ограждение вольера, сколько она провела там времени и как оттуда выбралась.

Пострадавших в инциденте нет. Представители нью-йоркской полиции подчеркнули, что в связи со случившимся никто стражей порядка не вызывал.