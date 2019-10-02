Ср, 2.10.2019
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В Нью-Йорке женщина забралась в вольер со львами и стала танцевать

Иллюстративное фото.

ФОТО: EPA/Scanpix

На минувших выходных одна посетительница Зоопарка Бронкса в Нью-Йорке проникла в вольер со львами, сообщает CNN. 

Как указали представители зоопарка, женщина грубо нарушила правила безопасности. Проникновений в вольер со львами могло кончиться тяжелыми травмами или даже смертью.

Посетительница танцевала в вольере и махала львам рукой. Случившееся на видео снял другой посетитель зоопарка. 

Судя по кадрам, женщину вовсе не тревожит тот факт, что она находится рядом с опасными хищниками. 

Пока не ясно, как именно женщина перелезла через ограждение вольера, сколько она провела там времени и как оттуда выбралась. 

Пострадавших в инциденте нет. Представители нью-йоркской полиции подчеркнули, что в связи со случившимся никто стражей порядка не вызывал.

Между тем на этой неделе представители зоопарка обратились в полицию с жалобой о незаконном проникновении на огражденную территорию.

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