В Нью-Йорке женщина забралась в вольер со львами и стала танцевать

На минувших выходных одна посетительница Зоопарка Бронкса в Нью-Йорке проникла в вольер со львами, сообщает CNN.
Как указали представители зоопарка, женщина грубо нарушила правила безопасности. Проникновений в вольер со львами могло кончиться тяжелыми травмами или даже смертью.
Посетительница танцевала в вольере и махала львам рукой. Случившееся на видео снял другой посетитель зоопарка.
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Судя по кадрам, женщину вовсе не тревожит тот факт, что она находится рядом с опасными хищниками.
Пока не ясно, как именно женщина перелезла через ограждение вольера, сколько она провела там времени и как оттуда выбралась.
Пострадавших в инциденте нет. Представители нью-йоркской полиции подчеркнули, что в связи со случившимся никто стражей порядка не вызывал.
Между тем на этой неделе представители зоопарка обратились в полицию с жалобой о незаконном проникновении на огражденную территорию.