В Баложи мотоциклист врезался в маршрутку
1 октября неудачно закончилось для одного мотоциклиста, который около 15.00 ехал по центральной улице Баложи. Недалеко от перекрестка с улицей Пурву, по пока неизвестным причинам, мотоциклист столкнулся с ехавшим в том же направлении пассажирским микроавтобусом, сообщает Degpunktā.
На место происшествия прибыли две бригады медиков. Констатировано, что мужчина получил несколько травм, его в стабильном состоянии доставили в больницу.
На место происшествия также приехали сотрудники полиции Регионального самоуправления, которые обеспечили общественный порядок, а также обеспечили поддержку коллегам из дорожной полиции.
Как признал начальник Региональной полиции самоуправления Марис Боминьш, соответствующий перекресток оборудован камерами видеонаблюдения, поскольку в этом месте часто происходят различные несчастные случаи.
Снятые камерами материалы перейдут в распоряжение следователей, которые и выяснят точные причины ДТП, а также то, кто и что нарушил, и кто должен взять на себя вину.