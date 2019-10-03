В Баложи мотоциклист врезался в маршрутку

На место происшествия прибыли две бригады медиков. Констатировано, что мужчина получил несколько травм, его в стабильном состоянии доставили в больницу.

На место происшествия также приехали сотрудники полиции Регионального самоуправления, которые обеспечили общественный порядок, а также обеспечили поддержку коллегам из дорожной полиции.

Как признал начальник Региональной полиции самоуправления Марис Боминьш, соответствующий перекресток оборудован камерами видеонаблюдения, поскольку в этом месте часто происходят различные несчастные случаи.