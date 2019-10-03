Чт, 3.10.2019
Использованная одежда попадает напрямую в мусорники - в Латвии нет ни одного завода, который перерабатывал бы текстиль, а это означает, что 40 000 тонн тряпья в год просто закапывают. Эвия Хаука, журналист TVNET

В Баложи мотоциклист врезался в маршрутку
Видео

ФОТО: Скриншот с видео

1 октября неудачно закончилось для одного мотоциклиста, который около 15.00 ехал по центральной улице Баложи. Недалеко от перекрестка с улицей Пурву, по пока неизвестным причинам, мотоциклист столкнулся с ехавшим в том же направлении пассажирским микроавтобусом, сообщает Degpunktā.

На место происшествия прибыли две бригады медиков. Констатировано, что мужчина получил несколько травм, его в стабильном состоянии доставили в больницу.

На место происшествия также приехали сотрудники полиции Регионального самоуправления, которые обеспечили общественный порядок, а также обеспечили поддержку коллегам из дорожной полиции.

Как признал начальник Региональной полиции самоуправления Марис Боминьш, соответствующий перекресток оборудован камерами видеонаблюдения, поскольку в этом месте часто происходят различные несчастные случаи.

Снятые камерами материалы перейдут в распоряжение следователей, которые и выяснят точные причины ДТП, а также то, кто и что нарушил, и кто должен взять на себя вину.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ