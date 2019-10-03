Невнимательные водители с улицы Барона попали на "Доску почета"

Во второй половине дня во вторник, 1 октября, многим рижанам доставил неудобства "влетевший" на трамвайные пути Mercedes-Benz, водитель которого не заметила запрещающий знак, установленный в зоне ремонтных работ. Пока автомобиль "завис" на рельсах, создались заторы 1-го, 3-го и 11-го трамвая, из-за чего сотням людей пришлось немного томиться.
Конечно, водители должны следить за знаками и соблюдать их, но женщина по неизвестным причинам его либо не заметила, либо проигнорировала. Да и не в знаке дело, непонятно, как можно не заметить, что нет покрытия из брусчатки и на большой площади фактически яма.
В то же время женщину можно и понять - она далеко не единственная, кто на улице Кр.Барона не заметил ремонта дороги и на машине "повис" на рельсах. Об этом свидетельствует созданная в свое время пользователем социальной сети Twitter Виестурсом Круминьлиепой "Стена почета".
Отметим, что стену почета уже можно бы и обновить как недавней аварией, так и другими из недавнего прошлого.
"Не прошло и двух месяцев, как новая стена почета водителей на улице Барона готова", - писал он в июне 2016.
Nepagāja ne divi mēneši, un jaunā Barona ielas autovadītāju goda siena ir gatava! pic.twitter.com/RX0O28RaVC— Viesturs Krūmiņliepa (@briedisunrepshe) June 22, 2016
"Снова будни. Если бы в Латвии была практика требовать компенсации с таких умников (а это были бы тысячи за простой трамваев, аварийные службы) ситуация со временем улучшилась бы. Однако быстрое и дешевое решение - это фоторадар, фиксирующий проезжающих под кирпич", - написал 1 октября этого года Андрей Урбанс.
Jau atkal, ikdiena.— Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) October 1, 2019
Ja LV būtu prakse piedzīt kompensāciju no šiem gudriniekiem (tie būtu daudzi tūkstoši - tramvaju dīkstāve, avārijas dienests) situācija laika gaitā uzlabotos.
Tomēr ātrs un lēts risinājums ir fotoradars, kas fiksē katru kurš brauc zem ķieģeļa pic.twitter.com/bgtUhupdcl