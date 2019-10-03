Невнимательные водители с улицы Барона попали на "Доску почета"

Конечно, водители должны следить за знаками и соблюдать их, но женщина по неизвестным причинам его либо не заметила, либо проигнорировала. Да и не в знаке дело, непонятно, как можно не заметить, что нет покрытия из брусчатки и на большой площади фактически яма.

В то же время женщину можно и понять - она далеко не единственная, кто на улице Кр.Барона не заметил ремонта дороги и на машине "повис" на рельсах. Об этом свидетельствует созданная в свое время пользователем социальной сети Twitter Виестурсом Круминьлиепой "Стена почета".

Отметим, что стену почета уже можно бы и обновить как недавней аварией, так и другими из недавнего прошлого.

"Не прошло и двух месяцев, как новая стена почета водителей на улице Барона готова", - писал он в июне 2016.

Nepagāja ne divi mēneši, un jaunā Barona ielas autovadītāju goda siena ir gatava! pic.twitter.com/RX0O28RaVC — Viesturs Krūmiņliepa (@briedisunrepshe) June 22, 2016

"Снова будни. Если бы в Латвии была практика требовать компенсации с таких умников (а это были бы тысячи за простой трамваев, аварийные службы) ситуация со временем улучшилась бы. Однако быстрое и дешевое решение - это фоторадар, фиксирующий проезжающих под кирпич", - написал 1 октября этого года Андрей Урбанс.