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Невнимательные водители с улицы Барона попали на "Доску почета"

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ФОТО: twitter.com/briedisunrepshe. TVNET kolāža

Во второй половине дня во вторник, 1 октября, многим рижанам доставил неудобства "влетевший" на трамвайные пути Mercedes-Benz, водитель которого не заметила запрещающий знак, установленный в зоне ремонтных работ. Пока автомобиль "завис" на рельсах, создались заторы 1-го, 3-го и 11-го трамвая, из-за чего сотням людей пришлось немного томиться.

Конечно, водители должны следить за знаками и соблюдать их, но женщина по неизвестным причинам его либо не заметила, либо проигнорировала. Да и не в знаке дело, непонятно, как можно не заметить, что нет покрытия из брусчатки и на большой площади фактически яма.

В то же время женщину можно и понять - она далеко не единственная, кто на улице Кр.Барона не заметил ремонта дороги и на машине "повис" на рельсах. Об этом свидетельствует созданная в свое время пользователем социальной сети Twitter Виестурсом Круминьлиепой "Стена почета".

Отметим, что стену почета уже можно бы и обновить как недавней аварией, так и другими из недавнего прошлого. 

"Не прошло и двух месяцев, как новая стена почета водителей на улице Барона готова", - писал он в июне 2016.

"Снова будни. Если бы в Латвии была практика требовать компенсации с таких умников (а это были бы тысячи за простой трамваев, аварийные службы) ситуация со временем улучшилась бы. Однако быстрое и дешевое решение - это фоторадар, фиксирующий проезжающих под кирпич", - написал 1 октября этого года Андрей Урбанс.

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